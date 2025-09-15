  1. استانها
یاد شهدا بهترین امر به معروف است

یاد شهدا بهترین امر به معروف است

شاهرود- فرماندار شاهرود یاد شهدا را بهترین امر به معروف دانست و با اشاره به برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا دعوت به معروفات و دوری از منکرات است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد فریضتین (امر به معروف و نهی از منکر) شاهرود به میزبانی سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد این شهر ضمن اشاره به برگزاری کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان اعلام کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا بهترین امر به معروف در جامعه است.

وی با بیان اینکه باید از فرصت برگزاری یادواره‌های شهدا و به خصوص کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان در زمینه ترویج معروفات بهره گیری کرد، افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا تاثیر بسزایی در دعوت به معروفات و دوری از منکرات دارد.

فرماندار شاهرود همچنین خواستار بهره گیری از مکانیزم تشوق در زمینه معروفات شد و تاکید کرد: باید جوانانی که معروفات را رعایت می‌کنند تشویق کرد و می‌توان این اقدام را برای مثال در نماز جمعه صورت داد تا هم فرهنگ سازی صورت گیرد و هم بتوانیم در زمینه ایجاد انگیزه اقدام کرده باشیم.

آصفری با بیان اینکه در کنار تشویق معتقد هستیم که می‌بایست با متخلفان عامد باید برخورد قانونی شود، تاکید داشت: یکی از مسائلی که به خصوص مدیران ما در شهرستان باید رعایت کنند این است که امر به معروف تنها در کلام نباشد بلکه باید آن را در عمل هم نشان داد.

وی با بیان اینکه عمل به وظیفه از سوی مسئولان و خدمت درست به مردم خودش یک نوع ترویج معروفات است، افزود: در دسترس بودن یک مقام مسئول برای مردم خودش بهترین معروف محسوب می‌شود.

