اقدام ارزشمند مرزبانی در دیپلماسی مرزی برای تسهیل تردد زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با حضور در ستاد مرزبانی انتظامی، با سردار احمدعلی گودرزی دیدار و گفت و گو کرد.
حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در این دیدار وضعیت امنیت مرزهای کشور را مطلوب دانست و گفت: به لطف و برکت حضور مرزبانان ولایی انتظامی کشور، امنیت در جای و جای این مرز و بوم برقرار است و مرزبانان ما شبانه روز برای تأمین امنیت مرزها و امنیت مردم عزیز ایران اسلامی تلاش و کوشش دارند.
وی افزود: امروز مرزبانان جمهوری اسلامی با تاسی از قیام عاشورا و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و تحت زعامت ولایت فقیه تا پای جان از قلمرو ایران اسلامی پاسداری میکنند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران امتداد نهضت عاشوراست، اظهار داشت: با توسعه فرهنگ شهادت و شهامت میتوان پشتیبان ولی فقیه زمان بود و از این طریق میتوان از آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی دفاع کرد و نظم و امنیت را برای مردم غیور و قدر شناس ایران اسلامی به ارمغان آورد.
حجت الاسلام و المسلمین علی شیرازی در بخش دیگر سخنان خود با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای شبانه روزی مرزبانان در ایام اربعین، تأکید کرد: اربعین امسال از سالهای قبل پررنگتر بود و مرزبانان عزیز بدون خستگی و با روحیه وصف ناپذیر در حال خدمات رسانی به زائران و تأمین امنیت آنان در پایانهها و نوار مرزی بودند.
وی با قدردانی از مجاهدتهای سردار گودرزی در کنترل و هدایتهای عملیاتی، دپیلماسی مرزی را برای تسهیل تردد زائران اربعین در مرزها مهم قلمداد کرد و گفت: دیپلماسی و نشستهای لحظهای با مرزبانان کشور عراق، موجب تسهیل تردد زائران در مرزها بود و قطعاً این اقدام ارزشمند با رضایت قلبی و دلی زائران از اقدامات مرزبانان انتظامی کشور همراه خواهد بود.
سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی در این دیدار با قدردانی از حضور حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی در ستاد مرزبانی فراجا، به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت ۸۷۵۵ کیلومتر مرزهای جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
