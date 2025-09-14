به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عزت الرشق از اعضای ارشد جنبش حماس، امروز یکشنبه همزمان با ورود مقامات عربی و اسلامی به دوحه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به دنبال باز ترسیم نقشه خاورمیانه و تسلط بر آن است و این اقدامات، منطقه را در آستانه انفجار قرار داده است.
الرشق اعلام کرد که حمله به تیم مذاکرهکننده حماس در دوحه، بیان صریح تمایل نتانیاهو برای نابودی روند مذاکرات و تضعیف نقش قطر است. وی اقدامات قطر را که تلاشهای زیادی برای موفقیت مذاکرات و توقف فاجعه انسانی در غزه انجام میدهد، ستود و تاکید کرد که این کشور بهای صداقت و نقش فعال خود در میانجیگری را میپردازد.
او در پایان تاکید کرد که اجلاس سران عرب در دوحه باید به اتخاذ تصمیمی قاطع برای توقف تجاوز به غزه، رفع فوری محاصره و نیز حفاظت از حاکمیت ملی کشورهای عربی و تضمین امنیت جمعی آنها منجر شود.
