  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

قطر: حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود

قطر: حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود

نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اعلام کرد: حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: نقض مداوم قوانین بین المللی توسط اسرائیل در حمله وحشیانه به دوحه آشکار بود. حمله اسرائیل به دوحه را فقط می‌توان تروریسم توصیف کرد.

نخست وزیر قطر ادامه داد: تجاوز بی پروا و خائنانه اسرائیل در حالی انجام شد که قطر میزبان مذاکرات در مورد غزه بود. آنچه اسرائیل را به ادامه رویکرد خود تشویق می‌کند، ناتوانی جامعه بین‌المللی در پاسخگو کردن آن است. تجاوز اسرائیل تنها به شکست روند مذاکرات منجر خواهد شد.

این مقام قطری افزود: حمله به حاکمیت قطر نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی و هنجارهای دیپلماتیک و اخلاقی است. ما نباید در برابر این تجاوز وحشیانه سکوت کنیم یا بی‌تفاوت باشیم. زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی از اعمال استانداردهای دوگانه دست بردارد.

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» در ادامه اضافه کرد: منطقه از امنیت و صلح برخوردار نخواهد شد مگر اینکه مردم فلسطین به حقوق مشروع خود دست یابند. اقدامات اسرائیل ما را از ادامه تلاش‌هایمان با مصر و آمریکا برای توقف جنگ (در غزه) باز نخواهد داشت. ما از اجماع بین‌المللی در شورای امنیت برای محکومیت اسرائیل و حمایت از قطر قدردانی می‌کنیم.

کد خبر 6589447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها