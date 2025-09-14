قطر: حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: نقض مداوم قوانین بین المللی توسط اسرائیل در حمله وحشیانه به دوحه آشکار بود. حمله اسرائیل به دوحه را فقط می‌توان تروریسم توصیف کرد.

نخست وزیر قطر ادامه داد: تجاوز بی پروا و خائنانه اسرائیل در حالی انجام شد که قطر میزبان مذاکرات در مورد غزه بود. آنچه اسرائیل را به ادامه رویکرد خود تشویق می‌کند، ناتوانی جامعه بین‌المللی در پاسخگو کردن آن است. تجاوز اسرائیل تنها به شکست روند مذاکرات منجر خواهد شد.

این مقام قطری افزود: حمله به حاکمیت قطر نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی و هنجارهای دیپلماتیک و اخلاقی است. ما نباید در برابر این تجاوز وحشیانه سکوت کنیم یا بی‌تفاوت باشیم. زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی از اعمال استانداردهای دوگانه دست بردارد.

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» در ادامه اضافه کرد: منطقه از امنیت و صلح برخوردار نخواهد شد مگر اینکه مردم فلسطین به حقوق مشروع خود دست یابند. اقدامات اسرائیل ما را از ادامه تلاش‌هایمان با مصر و آمریکا برای توقف جنگ (در غزه) باز نخواهد داشت. ما از اجماع بین‌المللی در شورای امنیت برای محکومیت اسرائیل و حمایت از قطر قدردانی می‌کنیم.