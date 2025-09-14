ابوالغیط: تجاوز اسرائیل به قطر ترکیبی از بزدلی، خیانت و حماقت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب امروز یکشنبه در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه گفت: تجاوز اسرائیل به قطر ترکیبی از بزدلی، خیانت و حماقت بود.

دبیرکل اتحادیه عرب ادامه داد: انفعال و سکوت شرم آور بین المللی در قبال جنایات اشغالگران، آنها را به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق می‌کند. همه ما باید بر متوقف کردن ماشین جنگی اسرائیل تمرکز کنیم. ما با قطر اعلام همبستگی می‌کنیم.

احمد ابوالغیط اضافه کرد: باید به دلیل تجاوز اسرائیل علیه قطر، هرچه سریع‌تر اقدامات لازم در پیش گرفته شود.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر ساعاتی پیش آغاز شد.