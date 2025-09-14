سفر «اردوغان» به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه به منظور مشارکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه، فردا به قطر سفر می‌کند.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی- عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی حمله صهیونیست‌ها به دوحه برگزار می‌شود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مشترک و فوق‌العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت می‌کند.

انتظار می‌رود فیدان در سخنرانی خود در این نشست بر همبستگی ترکیه با قطر در برابر حمله صهیونیست‌ها تاکید کند.