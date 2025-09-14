  1. بین الملل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

سفر «اردوغان» به قطر

رئیس‌جمهور ترکیه به منظور شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی به دوحه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه به منظور مشارکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه، فردا به قطر سفر می‌کند.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی- عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی حمله صهیونیست‌ها به دوحه برگزار می‌شود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مشترک و فوق‌العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت می‌کند.

انتظار می‌رود فیدان در سخنرانی خود در این نشست بر همبستگی ترکیه با قطر در برابر حمله صهیونیست‌ها تاکید کند.

