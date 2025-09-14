حماس اقدام گستاخانه نتانیاهو و روبیو در کنار دیوار «براق» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت حماس در بیانیهای مطبوعاتی اقدام گستاخانه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در کنار دیوار براق (ندبه) در قدس اشغالی محکوم کرد.
حماس این اقدام نتانیاهو و روبیو در کنار دیوار براق (ندبه) را که بخش جداییناپذیر مسجدالاقصی به شمار میرود، تجاوزی آشکار به مقدسات و نقض آشکار وضعیت تاریخی و قانونی موجود در قدس اشغالی دانست.
حماس در ادامه افزود: این تجاوز گستاخانه، تحریک مستقیم احساسات اعراب و مسلمانان، نقض آشکار قوانین و هنجارهای بینالمللی است و مجدداً جانبداری کامل دولت فعلی ایالات متحده از رژیم اسرائیل و همکاری با آن در ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان، سرزمین و اماکن مقدسشان را نشان میدهد.
حماس تاکید کرد که دیوار براق (ندبه) بخش جداییناپذیر مسجدالاقصی است و کاملاً اسلامی باقی خواهد ماند و تمام نقشههای رژیم صهیونیستی و حامیانش برای تغییر ویژگیهای تاریخی و اسلامی آن شکست خواهد خورد.
حماس افزود: سنگهای پاک مسجدالاقصی همه متجاوزان را طرد خواهد کرد و رویاها و توهمات افراطگرایان صهیونیست در برابر صخرههای محکم و پایداری ساکنان ثابت قدم آن، نقش بر آب خواهد شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا همراه با مایک هاکبی، سفیر آمریکا در تلآویو و بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه ۲۳ شهریور در حالی که کیپا (کلاه یهودی) به سر داشتند، در اقدامی گستاخانه و تحریک آمیز در کنار دیوار براق (ندبه) حاضر شدند و دعا خوانند.
