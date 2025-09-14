احمد محمدنژاد جوان به مدال نقره جهانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای فینال و رده‌بندی چهار وزن نخست کشتی آزاد مسابقات قهرمانی جهان، در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در مرحله فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان المپیک و جهان از روسیه رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ به سود کشتی‌گیر باتجربه و قهرمان المپیک و جهان روس رسید و نماینده کشتی ایران صاحب مدال نقره جهانی شد.

احمد محمدنژاد جوان اولین بار است که در مسابقات جهانی در رده بزرگسالان شرکت می‌کند و در اولین آزمون سخت جهانی به مدال نقره رسید.

جوان در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. جوان در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داده بود.