  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

احمد محمدنژاد جوان به مدال نقره جهانی رسید

احمد محمدنژاد جوان به مدال نقره جهانی رسید

احمد محمدنژاد جوان در فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد برابر حریف قدرتمند روس مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای فینال و رده‌بندی چهار وزن نخست کشتی آزاد مسابقات قهرمانی جهان، در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در مرحله فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان المپیک و جهان از روسیه رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ به سود کشتی‌گیر باتجربه و قهرمان المپیک و جهان روس رسید و نماینده کشتی ایران صاحب مدال نقره جهانی شد.

احمد محمدنژاد جوان اولین بار است که در مسابقات جهانی در رده بزرگسالان شرکت می‌کند و در اولین آزمون سخت جهانی به مدال نقره رسید.

جوان در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. جوان در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داده بود.

کد خبر 6589499
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها