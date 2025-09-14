  1. ورزش
زارع: مدال طلای جهان لطف خدا بود و آن را به خانواده شهدا تقدیم می‌کنم

دارنده مدال طلای مسابقات جهانی کشتی آزاد گفت: این مدال را به خانواده شهدا و کسانی که عزیزانشان را در جنگ از دست دادند تقدیم می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ گفت: خدا را شکر شرمندم مردم نشدیم. لطف خدا و دعای مردم بود که توانستم یک کشتی خوب بگیرم.

وی ادامه داد: این مدال ناچیز را به همه مردم ایران که عزیزان خود را در ایام جنگ از دست دادند و عزیزانی که زندگی سختی دارند و دلخوشی چندانی ندارند، تقدیم می‌کنم.

زارع از احساسش پس از کسب مدال طلای جهانی گفت: خدا را شکر همه کار خداست و اگر ما نفس خودمان در آن بیاوریم شرک کردیم. همه این افتخارات کار خدا و زحمت مربیان است. در ۱۳ ماه گذشته رئیس فدراسیون، سرمربی تیم و تمام اعضای کادر فنی برای ما زحمت زیادی کشیدند.

سیده فرزانه شریفی

