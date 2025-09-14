کلکسیون مدال آزادکاران ؛ برنز گلادیاتور، نقره جوان و طلای پادشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزات فینال و رده‌بندی ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان شامگاه یکشنبه (۲۳ شهریور) در زاگرب برگزار شد که طی آن امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به مدال خوش رنگ طلا رسید، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و کامران قاسمپور هم در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.



نتایج نمایندگان ایران در چهار وزن نخست رقابت های کشتی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

نقره‌ جوان در اولین حضور جهانی



در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در مرحله فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان المپیک و جهان از روسیه رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ به سود کشتی‌گیر باتجربه و قهرمان المپیک و جهان روس تمام شد و اینگونه نماینده کشتی ایران صاحب مدال نقره جهانی شد.



احمد محمدنژاد جوان اولین بار است که در مسابقات جهانی در رده بزرگسالان شرکت می‌کند و در اولین آزمون سخت جهانی به مدال نقره رسید.



جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد. جوان در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ از سد او گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

گلادیاتور به برنز رسید

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در مبارزه رده بندی به مصاف موکول داهیا حریفی از هند رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود نماینده ایران به پایان رسید و قاسمپور توانست به مدال برنز جهانی برسد.

کامران در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.



قاسمپور در دور سوم با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت.



پادشاهی دوباره زارع با سومین طلای جهانی

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در مرحله فینال به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر صفر به سود امیرحسین زارع به پایان رسید و به این ترتیب نماینده سنگین وزن کشورمان به مدال خوش رنگ طلا رسید.



امیرحسین زارع در این دوره مسابقات، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در مرحله نیمه نهایی به مصاف شامیل شریفی آف از بحرین رفت که با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز میدان شد. وی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد.



در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی نماینده کشتی آزاد ایران بود که در همان دور نخست مقابل حریف آذربایجانی شکست خورد و به دلیل باخت حریفش از دور رقابت‌ها کنار رفت.

جایگاه نخست تیمی برای ایران

به این ترتیب حاصل کار تیم ملی کشتی آزاد در ۴ وزن نخست، یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با این سه مدال و مجموع ۶۰ امتیاز در جایگاه نخست تیمی ایستاد و آذربایجان با ۵۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

در انتظار ۳ مدال برنز

تیم اعزامی کشتی آزاد ایران به مسابقات قهرمانی جهان، شامگاه دوشنبه (۲۴ شهریور) هم شانس دستیابی به ۳ مدال برنز در چهار وزن دوم را دارد. امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم و محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم نمایندگان ایران در مرحله رده بندی این اوزان هستند ضمن اینکه یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم در گروه بازنده ها با امید کسب مدال برنز مبارزه می کند.

ایران فردا شب در چهار وزن دوم نیز سه شانس مدال برنز توسط یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم خواهد داشت.