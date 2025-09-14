فیروزپور از صعود به فینال بازماند؛ تلاش برای برنز جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، امیرحسین فیروزپور کشتی‌گیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل امان آله گادجی ماگمدوف روس به میدان رفت که این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود کشتی‌گیر روس به پایان رسید و فیروزپور برای کسب مدال برنز باید به کار خود ادامه دهد.



امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با باتایف از بلغارستان کشتی گرفت. او در این دیدار با نتیجه ۷ بر صفر پیروز میدان شد و راهی یک چهارم نهایی شد.

امیرحسین فیروزپور در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تساکولوف از اسلواکی خود رفت که این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ به سود فیروزپور تمام شد. بدین ترتیب او به نیمه نهایی راه پیدا کرد.



پیش از این محمد نخودی دیگر کشتی‌گیر ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم هم از صعود به فینال بازماند و برای کسب مدال برنز در مرحله رده‌بندی باید تلاش کند.