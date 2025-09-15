محسن ترابی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامهها و اقدامات این ناحیه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، از اجرای پروژه مهر، حذف شیفت عصر، ساماندهی ثبتنام اتباع، تقویت عدالت آموزشی، حمایت از دانشآموزان کمبضاعت و همچنین موفقیت چشمگیر دانشآموزان در کنکور سراسری خبر داد.
ترابی در ادامه اظهار داشت: پروژه مهر یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش در تابستان است که با مشارکت مدیران مدارس و همکاران اداری اجرا میشود. هدف اصلی این پروژه، فراهمسازی شرایطی است که دانشآموزان بتوانند سال تحصیلی را بدون دغدغه و با آرامش آغاز کنند. به گفته وی، ثبتنام دانشآموزان، تهیه کتابهای درسی، تأمین لباس فرم، ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب، تأمین نیروی انسانی و بهسازی فضاهای آموزشی از مهمترین اقدامات این طرح است.
ترابی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: ناحیه ۲ شهر ری میزبان حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم بود که در ۱۶۸ مدرسه (۵۴ غیردولتی و مابقی دولتی) تحصیل کردند و توسط ۲۵۵۴ معلم آموزش دیدند. امسال تاکنون ۴۲ هزار دانشآموز ثبتنام قطعی شدهاند و پیشبینی میشود این رقم تا آغاز مهر به ۴۶ تا ۴۷ هزار نفر برسد.
وی افزود: سال گذشته ۱۱.۴ درصد از دانشآموزان این ناحیه را اتباع تشکیل میدادند اما با تصمیم دولت مبنی بر عدم پذیرش اتباع غیرمجاز در مدارس دولتی، این رقم به حدود ۲.۹ درصد کاهش یافته است. وی ضمن تقدیر از سیاستهای دولت و استاندار تهران در ساماندهی ثبتنام اتباع تأکید کرد: تنها اتباع دارای مجوز امکان ثبتنام دارند و ما نیز تابع سیاستهای کلان کشور هستیم.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر ری درباره مشارکت اولیا در مدارس گفت: انجمن اولیا و مربیان بستر تعامل سازنده خانوادهها و مدارس است اما این مشارکت باید در چارچوب قانون مدیریت شود. به گفته وی، ورود اولیا به مسائل آموزشی و مدیریتی خارج از وظایف آنهاست و باید صرفاً در امور تعیینشده مشارکت داشته باشند.
ترابی همچنین فعالسازی انجمنهای دانشآموزی را یکی از اولویتهای مهم دانست و گفت: این انجمنها بستر تربیت مسئولیتپذیری، کار گروهی و مهارتهای اجتماعی هستند و موجب رشد شخصیت و استقلال دانشآموزان میشوند. وی با اشاره به موفقیتهای تحصیلی ناحیه ۲ افزود: در کنکور سراسری امسال حدود ۸۰ دانشآموز از این ناحیه رتبههای زیر هزار کسب کردند که آمار بینظیری در سطح کشور است.
وی درباره تغییرات ساختاری آموزش در سال جدید گفت: مهر امسال با ثبات نیروی انسانی، حذف شیفت عصر و کاهش وابستگی به نیروهای آزاد آغاز میشود. این اقدام علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی و رفع مشکلات ناشی از قطع برق در عصرها، به عدالت آموزشی کمک میکند؛ چراکه همه دانشآموزان از آموزش معلمان رسمی بهرهمند میشوند.
ترابی با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه آموزش و پرورش تربیت نسلی آگاه، مسئول و آماده ورود به جامعه است، اظهار داشت: محصول نهایی فعالیت ما دانشآموزی است که باید در محیطی امن، آرام و با حضور نیروهای متخصص رشد کند. به گفته وی، آغاز سال تحصیلی امسال با نواختن زنگ مهر در مدرسه ابتدایی شهید بوربور در محله قلعه گبری همراه خواهد بود.
وی همچنین به اهمیت عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: نباید مدارس مناطق کمبرخوردار را با نگاه حاشیهای دید. بسیاری از دانشآموزان مستعد در این مدارس تحصیل میکنند و وظیفه آموزش و پرورش فراهمکردن زمینه شکوفایی استعداد آنهاست.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر ری در پایان با اشاره به برنامههای حمایتی برای دانشآموزان کمبضاعت گفت: شناسایی دقیق این دانشآموزان در دستور کار قرار گرفته و با همکاری خیرین، کمیته امداد و دادستانی شهرستان، بستههای حمایتی شامل نوشتافزار، لباس فرم و سایر نیازهای تحصیلی تهیه میشود. وی تأکید کرد: حمایت از دانشآموزان کمبضاعت نهتنها یک وظیفه انسانی بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده کشور است.
