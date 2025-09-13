امسال کلاس درس بدون معلم در کرمان نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرحبخش، گفت: روز دوشنبه ۲۴ شهریور در سراسر استان کرمان مانور بازگشایی را برگزار خواهیم کرد با این نگاه که میزان آمادگی مدارس و همکاران را برای بازگشایی بسنجیم.

وی با بیان اینکه اطلاعات خوبی جمع آوری شد و نقص‌های احتمالی هم در هفته جاری ترمیم خواهد شد، افزود: همه ما آماده هستیم که روز اول مهر بازگشایی پرشکوهی را برای دانش آموزان داشته باشیم و میزبان دانش آموزان باشیم.

فرحبخش، با بیان اینکه هیچ کمبود معلمی نداریم، ادامه داد: هیچ کلاس بدون معلمی برای شروع سال تحصیلی نخواهیم داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه ۶۱ فضای آموزشی به جمع فضاهای آموزشی ما اضافه خواهد شد، گفت: کارگروه‌های پروژه مهر کار خود را از حیث زیباسازی فضای مدرسه و تجهیزات برای آمادگی حضور دانش آموزان انجام داده‌اند و همه چیز مهیا است که مهر باشکوهی داشته باشیم.

فرحبخش، با بیان اینکه هر ساله جشن غنچه‌ها و جشن شکوفه‌ها را داریم که امسال هم قاعدتاً این اتفاق یک روز زودتر انجام می‌شود افزود: دانش آموزان حضور پیدا می‌کنند تا با محیط مدرسه آشنا شوند، تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم کنیم که روز خاطره انگیزی برای دانش آموزان در روز اول مدرسه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۵ هزار دانش آموز اول ابتدایی داریم که بر اساس عدد سال گذشته حدود ۴۰ هزار نفر هم دانش آموز پیش دبستانی داریم ادامه داد: آمار کاهشی بوده و بخش عمده آن هم مربوط به اتباع است که حدود ۳۴ هزار دانش آموز اتباع داشتیم که افراد دارای مدارک مثبت و مورد تأیید وزارت کشور را ثبت نام می‌کنیم.

فرحبخش، با بیان اینکه موضوع سرویس مدارس در سامانه سپند و با شهرداری است که آموزش و پرورش در اصل بر اجرای آن نظارت می‌کند اظهار کرد: دانش آموزان و اولیا می‌توانند با مراجعه به سامانه «سپند»، ثبت نام کرده، از پیمانکارهای مجاز استفاده و کار خود را پیش ببرند، ما هم بر سامانه سپند و هم بر پیمانکاران و کار آنها نظارت خواهیم کرد و در انجمن اولیا مربیان نیز پیگیر این مسئله هستند.