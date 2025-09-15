  1. بین الملل
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

بازداشت صهیونیست‌های فراری از ارتش در فرودگاه «بن گوریون»

بازداشت صهیونیست‌های فراری از ارتش در فرودگاه «بن گوریون»

منابع خبری از بازداشت صهیونیست‌های فراری از حضور در ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که دست کم هشت تن از یهودیان موسوم به حریدی بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این افراد از خدمت فراری بوده و در فرودگاه بن گوریون بازداشت شدند.

جنگ طولانی مدت و فرسایشی در نوار غزه، کمبود نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی و سرباز زدن یهودیان حریدی از حضور در ارتش باعث شده مقامات نظامی این رژیم هشدار دهند.

پیشتر نیز ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به کمبود نیرو در ارتش در سایه گسترش حملات اشغالگران علیه نوار غزه هشدار داده بود.

