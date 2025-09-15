منابع صهیونیست: بحران در ارتش «اسرائیل» از کنترل خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از منابع نظامی در رژیم صهیونیستی گزارش داد که هزاران نظامی صهیونیست از زمان آغاز جنگ علیه غزه از ارتش خارج شدهاند.
یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که تعداد این نظامیان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در رسانهها اعلام میشود.
وی اضافه کرد، این بحران در ارتش رژیم صهیونیستی از کنترل خارج شده است.
تعدادی از نظامیان صهیونیست نیز گفتند که تصمیم گرفتهاند از ارتش رژیم صهیونیستی خارج شوند چرا که به دلیل تضعیف روحیه دیگر نمیتوانند ادامه دهند.
مقامات ارتش این رژیم پیشتر نسبت به کمبود نیروی انسانی هشدار داده بودند. همچنین گزارش شده که دست کم هشت تن از یهودیان حریدی فراری از ارتش در فرودگاه بن گوریون بازداشت شدهاند.
