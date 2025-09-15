افشای فساد مالی وزیر «برابری اجتماعی» رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به دفتر می گولان وزیر برابری اجتماعی این رژیم در قدس اشغالی یورش بردند.

در این گزارش آمده است که قرار است گولان به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از اموال دولتی تحت بازجویی قرار بگیرد.

این نخستین باری نیست که فساد وزرای صهیونیست در زمینه‌های مالی و اخلاقی فاش می‌شود. علاوه بر این، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در حال محاکمه به دلیل پرونده‌های فساد مالی خود و خانواده اش است.