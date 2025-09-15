  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۰

تلویزیون «اسرائیل»: عربستان، مصر و اردن به ایران نزدیک‌تر می‌شوند

تلویزیون رژیم صهیونیستی به تشدید انزوای جهانی این رژیم بعد از شکست عملیات ترور رهبران حماس در قطر اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم بعد از شکست عملیات ترور رهبران حماس در قطر با بحران سیاسی و دیپلماتیک عمیقی رو به رو است.

در این گزارش آمده است که انزوای تل آویو در عرصه جهانی بعد از عملیات مذکور تشدید شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اضافه کرد که تل آویو در حال حاضر با سونامی سیاسی رو به رو است. کشورهایی مانند عربستان، مصر و اردن که خود را دوست اسرائیل می‌دانستند بیشتر به سمت ایران نزدیک می‌شوند و مطمئن نیستند که تل آویو می‌تواند یک هم پیمان باشد.

