تحرکات پارلمان رژیم صهیونیستی برای لغو توافقنامه «اسلو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تزوی سوکوت یکی از نمایندگان پارلمان این رژیم طرح قانون جدیدی را به کنست ارائه داده که به لغو توافقنامه اسلو اشاره دارد.

بر اساس این گزارش، نماینده صهیونیست مذکور مدعی شد که توافق اسلو شکست سنگین و خلأ امنیتی بزرگی برای رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد که تل آویو نمی‌تواند به توافقنامه‌هایی پایبند باشد که طرف مقابل آنها را نقض می‌کند.

لازم به ذکر است ۳۲ سال پیش در محوطه کاخ سفید توافقی کاملاً یک طرفه به سود اشغالگران صهیونیست به امضای یاسر عرفات و اسحاق رابین رسید.

مذاکراتی به‌طور مخفیانه در اسلو، پایتخت نروژ انجام شد و در ۲۰ اوت ۱۹۹۳ به پایان رسید و این توافقنامه به‌طور رسمی در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ (مصادف با ۲۲ شهریور ۱۳۷۲ ه. ش.) در واشنگتن با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین و بیل کلینتون به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه، تشکیل حکومت خودگردان فلسطین به عنوان یک نهاد اداری موقت تعیین شد.

در توافقنامه اسلو با شعار «صلح در برابر زمین» بر ضرورت مذاکره در مورد راه حل نهایی بین فلسطینی‌ها و اشغالگران صهیونیست در مدت ۵ سال تاکید شد، اما گذر زمان نشان داد که رژیم اشغالگر حقوق فلسطینیان را در تمام موارد از جمله شهرک سازی، کنترل قدس، مسجد الاقصی، امنیت ساکنان، تعیین مرزها، سرنوشت آوارگان، تقسیم آب و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، کاملاً نادیده گرفته است.

در واقع، رژیم اشغالگر صهیونیستی، درست برعکس مفاد اسلو عمل کرد و از این توافق تنها برای مصادره اراضی بیشتر فلسطینی‌ها و توسعه شهرک‌ها سوء استفاده نمود.