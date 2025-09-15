سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست در خصوص شایعه خرید خدمت سربازی گفت: موضوع خرید خدمت سربازی در دستورکار ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس نیست. خبرهای منتشره در این خصوص نیز مورد تأیید نیستند و توسط کمیسیون تلفیق مجلس هم تکذیب شده است بنابراین همه افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیده‌اند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و به امید مقررات جدید خرید خدمت سربازی نباشند.

وی گفت: مشمولان عزیز در نظر داشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمان‌ها، دستگاه‌های خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور و.... را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان اخبار مربوط به معافیت‌ها و خدمت سربازی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.