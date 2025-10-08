  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط

ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از راه‌اندازی ۳ خدمت برخط نظام وظیفه عمومی در سامانه سخا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در یک برنامه خبری اعلام کرد: سه خدمت سازمان نظام وظیفه به‌صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود. این خدمات شامل ثبت معافیت تحصیلی، دریافت گواهی معافیت و ثبت درخواست معافیت دانشجویان دانشگاه‌های خارج از کشور است که هم‌اکنون از طریق سامانه سخا امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه سخا درخواست‌های خود را ثبت کنند. همچنین با دریافت اطلاعات از وزارت آموزش و پرورش و انتقال آن به سامانه سازمان وظیفه عمومی، برای دانش‌آموزانی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند، معافیت تحصیلی به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

سردار علیدوست تأکید کرد: با راه‌اندازی این زیرساخت و سامانه جدید، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس (پلیس+۱۰) وجود ندارد و تمام مراحل به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

کد خبر 6616294
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها