به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه شب‌های سینما و خاطره‌بازی با تعدادی از فیلم‌های شاخص تاریخ سینمای ایران به همراه گفتگوی ویژه با عوامل آنها در پردیس سینمایی باغ کتاب با فروش ۱۳۳۱ بلیت همراه شد.

از ۱۵ تا ۲۱ شهریو به مناسبت روز ملی سینما، پردیس سینمایی باغ کتاب میزبان اکران فیلم های ماندگار سینما همچون «بانو» ساخته داریوش مهرجویی، «مکس» ساخته سامان مقدم، «گلنار» ساخته کامبوزیا پرتوی، «بی‌پولی» ساخته حمید نعمت‌الله، «مادر» ساخته علی حاتمی، «دزد عروسک‌ها» ساخته محمدرضا هنرمند و «یه حبه قند» ساخته رضا میرکریمی بود که با حضور جمعی از هنرمندان سینما شامل رضا میرکریمی، آزیتا حاجیان، غزل شاکری، فرهاد آییش، حبیب رضایی، گوهر خیراندیش و محمود کلاری همراه شد.

این تجربه سینمایی که به همت سینماتیکت برگزار شد، با فروش ۱۳۳۱ بلیت همراه بود و تمام عواید حاصل از آن برای تهیه لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند اختصاص یافت. پردیس سینمایی باغ کتاب نیز به‌عنوان میزبان، برای مشارکت در این حرکت خیریه، بدون دریافت هزینه میزبانی، فرصتی برای پیوند سینما و مهربانی فراهم آورد.