به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو عرب، بیش از یک هزار و ۵۰۰ بازیگر و کارمندان صنعت فیلم از جمله اولیویا کولمن و مارک روفالو، با انتشار نامه‌ای سرگشاده که امروز دوشنبه منتشر شد، متعهد شدند که با نهادهای سینمایی متعلق به رژیم صهیونیستی که «در نسل کشی» غزه دست دارند، کار نکنند.

در نامه منتشر شده در روزنامه گاردین آمده است: ما متعهد می‌شویم که فیلم‌هایی را که در موسسات سینمایی اسرائیل از جمله جشنواره‌ها، سینماها و شرکت‌های تولیدی که در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین نقش دارند، کار نکنیم.

امضاکنندگان شامل برخی از بازیگران انگلیسی، بازیگران آمریکایی و فیلمسازانی مثل کن لوچ و یورگوس لانتیموس، هستند.

در این نامه که توسط گروه «فعالان فیلم برای فلسطین» سازماندهی شد، آمده است که این نامه از فیلمسازان برجسته ای الهام گرفته شده است که از نمایش آثار خود در آپارتاید آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از تحریم فرهنگی گسترده‌تر خودداری کرده بودند.

در این نامه آمده است: در این لحظه حساس که بسیاری از دولت‌های ما قتل عام در غزه را امکان‌پذیر می‌کنند، ما باید هر کاری می‌توانیم برای مقابله با همدستی در آن وحشت بی‌امان انجام دهیم.

موسساتی که باید تحریم شوند شامل هر فرد یا گروهی می‌شوند که در «سفید شویی یا توجیه نسل کشی و آپارتاید» دست داشته یا آنهایی که با اشغالگران صهیونیست شریک هستند.

در میان امضاکنندگان این تعهد، تعداد زیادی از چهره‌های سرشناس و برندگان جوایز اسکار، امی و نخل طلایی حضور دارند.