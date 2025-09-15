آشنایی با تابلوی روکش طلا و مراحل ساخت آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ت ابلو روکش طلا حاصل پیوند هنر و فن است و با لایه‌ای بسیار نازک از طلا یا جلوه طلایی، عمق و درخشش کنترل شده‌ای به فضا می‌دهد. در این مطلب به تعریف روکش طلا، تفاوت آن با آبکاری و ورق کاری، مواد اصلی و مراحل ساخت تابلو طلا می‌پردازیم تا خواننده با شناخت کافی دست به انتخاب بزند.

روکش طلا دقیقاً چیست؟ تفاوت روکش، آبکاری و ورق‌کاری

روکش طلا یعنی افزودن یک لایه بسیار نازک از طلا یا جلوه طلایی روی سطح تابلو برای درخشش و عمق بصری. این لایه می‌تواند واقعاً طلا باشد یا فقط ظاهر طلا را شبیه سازی کند و با روش‌های متفاوت به دست می‌آید. تابلو طلا به خاطر درخشش کنترل شده و رنگ گرم، سریع‌تر از هر عنصر دیگری نگاه را جذب می‌کند و به عنوان نقطه کانونی فضا عمل می‌کند. بنابراین بهترین گزینه برای منحصربه‌فرد کردن فضا، استفاده از تابلو طلا است. برای خرید تابلو طلا کلیک کنید.

آبکاری طلا: فرایندی الکتروشیمیایی است که یون‌های طلا را با جریان برق روی سطح رسانا می‌نشاند. نتیجه یکدست و براق است، دوام لمسی خوبی دارد، اما به زیرکار فلزی و تجهیزات تخصصی نیاز دارد و هزینه آن وابسته به عیار و کنترل فرآیند است.

ورق کاری طلا: ورق‌های بسیار نازک طلا با چسب مخصوص روی سطوحی مثل چوب، گچ یا بوم قرار می‌گیرند و سپس با لاک محافظ تثبیت می‌شوند. جلوه آن اصیل و هنری است و روی بسترهای متنوع قابل اجراست، ولی در برابر خط و خش حساس‌تر است و به نگهداری دقیق نیاز دارد.

روکش‌های جایگزین با جلوه طلایی: روش‌هایی مانند پی وی دی، رنگ‌های متالیک یا فویل های انتقالی هستند که رنگ طلا را شبیه سازی می‌کنند بدون اینکه لزوماً طلا داشته باشند. اقتصادی‌تر و یکپارچه‌اند، اما از نظر عمق رنگ و ارزش مادی و بعضاً ماندگاری به پای روش‌های طلای واقعی نمی‌رسند.

انواع ورق طلا (خالص / مخلوط)، چسب‌ها، پوشش‌های محافظ

ورق طلا خالص: ورقی از طلای با عیار بالا است که کدر نمی‌شود و درخشش عمیقی دارد. بسیار نازک و سبک است و بیشتر برای کارهای هنری و فضای داخلی به کار می‌رود. قیمت بالاتری دارد و برای جلوگیری از خط و خش بهتر است با پوشش محافظ همراه شود.

ورق طلا مخلوط: ورق‌های شبیه ساز با آلیاژهایی مثل مس و روی هستند که ظاهر طلایی می‌دهند اما طلا نیستند. اقتصادی‌ترند اما در برابر هوا و رطوبت مستعد تیرگی و اکسید شدن اند و حتماً به پوشش محافظ قوی نیاز دارند.

ورق آزاد و ترنسفر: ورق آزاد روی کاغذ نمی‌چسبد و برای سطوح پر جزئیات مناسب است. ورق ترنسفر روی کاغذ حامل قرار دارد و جابه‌جایی و چسباندن آن برای سطوح صاف و بزرگ راحت تر است. انتخاب بین این دو به طرح و مهارت اجرا بستگی دارد.

چسب پایه آب: چسب مخصوص ورق کاری با بوی کمتر و خشک شدن نسبتاً سریع است. برای فضاهای داخلی و کارهای ظریف مناسب است و پنجره زمانی چسبندگی آن کوتاه‌تر از نوع روغنی است. روی زیرکارهای آب پایه و پرایمر خورده نتیجه یکنواختی می‌دهد.

چسب پایه روغن: چسبی با زمان باز طولانی‌تر است که فرصت مانور بیشتری برای چسباندن ورق می‌دهد. برای سطوح بزرگ و غیر متخلخل خوب عمل می‌کند و دوام پیوند بالایی می‌دهد. خشک شدن کند تر است و بوی بیشتری دارد.

چسب مخصوص شیشه: فرمولاسیون شفاف با لایه بسیار نازک می‌دهد تا پس از نصب روی شیشه حباب و کدری ایجاد نشود. اگر هدف شفافیت و بازتاب تمیز باشد استفاده از چسب‌های مخصوص شیشه یا طلق توصیه می‌شود.

پوشش اکریلیک: لاک شفاف آب پایه است که زردی کمتری ایجاد می‌کند و برای محافظت روزمره در فضای داخلی مناسب است. در فینیش های مات، نیمه مات و براق موجود است و روی ورق خالص و مخلوط قابل استفاده است.

پوشش پلی اورتان: لایه‌ای مقاوم‌تر در برابر خراش و مواد شوینده می‌دهد و برای نقاط پرتردد یا رطوبتی انتخاب بهتری است. نوع بر پایه حلال دوام بیشتری دارد اما می‌تواند کمی کهربایی شود و باید با آزمون روی نمونه کنترل رنگ انجام شود.

شلاک الکلی: پوشش سنتی با خشک شدن سریع است که جلای گرم و کلاسیک می‌دهد. برای تثبیت اولیه و بین لایه‌ها مفید است اما مقاومت شیمیایی و رطوبتی آن از پلی اورتان کمتر است و معمولاً با یک پوشش نهایی مدرن تکمیل می‌شود.

رزین اپوکسی شفاف: برای ایجاد لایه ضخیم و بسیار براق به کار می‌رود و سطح را در برابر سایش و رطوبت محافظت می‌کند. وزن و ضخامت زیادی اضافه می‌کند و برای همه سبک‌های هنری مناسب نیست، بنابراین باید از نظر زیبایی شناسی با احتیاط انتخاب شود.

فرایند ساخت یک تابلو روکش طلا

۱. طراحی و انتخاب زیرکار: ابعاد، سبک و الگو را مشخص کنید و بر اساس محل نصب، زیرکار مناسب انتخاب کنید. چوب و ام دی اف برای فضای داخلی رایج‌اند. اگر قرار است در فضای پرتردد نصب شود، ضخامت و استحکام سازه را بالاتر بگیرید.

۲. آماده سازی سطح: سطح را سنباده بزنید تا صاف و یکنواخت شود، سپس گرد و غبار را کاملاً پاک کنید. در صورت وجود ترک یا منفذ، بتونه کاری سبک انجام دهید و دوباره سنباده بزنید تا اثری از موج و خط نماند.

۳. پرایمر و رنگ زمینه: یک پرایمر سازگار با چسب انتخابی بزنید تا جذب یکنواخت شود. سپس رنگ زمینه تیره یا گرم مثل اخرایی یا مشکی بزنید تا عمق درخشش ورق طلا بیشتر شود. اجازه دهید لایه‌ها کاملاً خشک شوند.

۴. انتخاب چسب: برای کار هنری داخلی، چسب پایه آب تمیز و کم بو است و سریع‌تر آماده می‌شود. برای سطوح بزرگ یا وقتی زمان مانور بیشتری می‌خواهید، چسب پایه روغن انتخاب بهتری است. دستور سازنده را درباره زمان رسیدن چسب به حالت چسبندگی ملایم رعایت کنید.

۵. اعمال چسب: چسب را نازک و یکنواخت با قلم مو یا رول بزنید. لب پر شدن لبه‌ها را کنترل کنید تا حفره یا چاله ایجاد نشود. سپس تا رسیدن به حالت چسبندگی ملایم صبر کنید؛ در این حالت سطح به لمس کمی می‌چسبد اما خیس نیست.

۶. نصب ورق طلا: بسته به طرح، از ورق آزاد برای جزئیات و از ورق ترنسفر برای سطوح وسیع استفاده کنید. ورق را روی چسبِ به اصطلاح آماده بنشانید و با قلم موی نرم یا پنبه، بدون فشار زیاد، آن را بخوابانید. قطعات ریزِ باقیمانده را برای پر کردن نقاط خالی نگه دارید.

۷. ترمیم و یکدست سازی: پس از پوشش اولیه، لبه‌ها و حفره‌های ریز را با خرده ورق پر کنید. اگر بافت خاص می‌خواهید، در این مرحله می‌توانید الگوهای سبک، ساییدگی کنترل شده یا پتینه ملایم اضافه کنید.

۸. پرداخت و جلا: بعد از نشستن کامل ورق، به آرامی پرداخت خشک انجام دهید تا برق یکنواخت شود. از ابزار نرم استفاده کنید تا خراش ایجاد نشود. اگر قصد ایجاد کنتراست دارید، پرداخت را موضعی انجام دهید.

۹. پوشش محافظ: برای کار داخلی معمول، یک لاک اکریلیک شفاف در فینیش دلخواه بزنید. برای دوام بالاتر در نقاط پرتردد، پلی اورتان شفاف مناسب‌تر است. همیشه روی نمونه کوچک تست بگیرید تا تغییر رنگ ناخواسته رخ ندهد.

۱۰. عمل آوری و نصب: اجازه دهید پوشش محافظ به زمان عمل آوری خود برسد تا سختی و چسبندگی نهایی شکل بگیرد. سپس یراق آویز محکم نصب کنید، پشت کار را تمیز کنید و در محل نهایی با تراز دقیق، نصب انجام دهید.

خرید انواع تابلو طلا از فروشگاه زرکات

آنچه خواندید مروری فشرده بر مفهوم روکش طلا، مواد اولیه و گام‌های اجرای یک تابلو طلا بود. اگر قصد تهیه نمونه آماده یا سفارشی دارید، می‌توانید هر مدل تابلو طلایی را از فروشگاه اینترنتی زرکات به نشانی www.zarcut.com انتخاب و تهیه کنید. برای رسیدن به نتیجه پایدار، انتخاب نهایی را با توجه به محل نصب، سبک فضا و سطح دوام مورد نیاز انجام دهید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.