کشتی های حامل حقیقت و آگاهی بر دیوارنگاره شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز به مناسبت حرکت کشتی ناوگان جهانی صمود به سمت غزه با موضوع «کشتی های حامل حقیقت و آگاهی» رونمایی شد.

در توضیحات این دیوار نگاره آمده است:

عالم دریایی بی‌کران و تاریک است، اما کشتی‌های امید یکی پس از دیگری بادبان بر افق می‌گشایند و آسمان ما را روشن می‌کنند.

بر فراز آب، فرشته‌هایی کوچک با بال‌های زرین پر می‌زنند؛ کودکانی که زمین طاقت معصومیتشان را نداشت، اما آسمان با حضورشان روشن شد.

آن‌ها دیگر گریه نمی‌کنند، بلکه نگهبانان راه‌اند؛ نگهبان کشتی‌هایی که با پرچم امید روانه‌ی افق‌های روشن می‌شوند. هر موجی که برخیزد، با پروازشان آرام می‌گیرد، و هر تاریکی که فرود آید، با نور وجودشان رنگ می‌بازد.

در دوردست، گنبدی طلایی می‌درخشد؛ مقصدی که همگان چشم به آن دوخته‌اند. و کاروان صمود، با قلب‌هایی استوار و نگاه‌هایی رو به فردا، پیش می‌رود؛ زیرا می‌داند فرشته‌های کوچک، تا رسیدن به صبح آزادی، همراه و نگهبان این سفرند.

و کشتی‌های صمود، با بادبان‌هایی افراشته، دل به دریا سپردند. موج‌ها هرچه خشمگین‌تر برخاستند، آنان استوارتر پیش رفتند؛ زیرا می‌دانستند در پس هر تلاطم، سپیده‌ای تازه در انتظار است.

پرچم‌های امید در باد می‌رقصیدند و بر سینه‌ی دریا شعاری جاودانه می‌نوشتند: «ما از دل خاکستر برمی‌خیزیم، ما وارثان فردای روشنیم.»

فرشته‌های کوچک بر فراز کشتی‌ها پر می‌زدند و نغمه‌ی آسمانی‌شان با صدای امواج درهم می‌آمیخت؛ نغمه‌ای که خبر از پیروزی می‌داد، و عهدی که شکسته نخواهد شد.

هر کشتی، قصه‌ای بود از مقاومت؛ هر پارو، ضرب‌آهنگی از ایمان. و کاروان صمود، همچون رودخانه‌ای خروشان، به سوی افقی رهسپار بود که در آن، آفتاب آزادی بر گنبد طلایی قدس می‌تابید.

ای کشتی‌های امید! شما روایت زنده‌ی ایمان مردمی هستید که حتی در دل تاریک‌ترین شب‌ها، ستارگان را گم نمی‌کنند. و این دریای بیکران، دیر یا زود تسلیم خواهد شد در برابر اراده‌ی شما؛ زیرا که امید، قوی‌تر از هر موج است و خون شهیدان، چراغی‌ست که هیچ طوفانی خاموشش نخواهد کرد.

امروز دیگر کشتی‌های صمود تنها قایق‌هایی بر آب نیستند؛ آن‌ها روایت ایستادگی مردمی‌اند که نمی‌خواهند خاموش شوند. این کشتی‌ها مأموریتی روشن دارند: شکستن حصار محاصره، رساندن صدای مظلومان به جهان، و حمل امید به ساحل‌های بسته‌ای که چشم‌انتظارند.

هر بادبان که برافراشته می‌شود، پرچمی است بر ضدّ فراموشی؛ هر پارو که بر آب می‌نشیند، ضربه‌ای است بر دیوارهای تحریم و محاصره. دریا برایشان مانع نیست، بلکه مسیری است برای رساندن پیام خون‌های ریخته شده و لبخندهای ربوده شده.

پس کشتی‌های صمود، تنها حامل غذا و دارو نیستند، بلکه حامل حقیقت و آگاهی‌اند؛ آن‌ها فریاد زنده‌ی یک امت هستند که بر آب‌ها جاری شده است.

و جهان، هر بار که نگاهشان می‌کند، درمی‌یابد که این حرکت متوقف نمی‌شود؛ زیرا مأموریت صمود تنها رسیدن به یک ساحل نیست، بلکه روشن نگاه داشتن چراغ مقاومت در تاریک‌ترین شب‌های تاریخ است.