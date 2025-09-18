  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۵۷

ورود کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» به یاسوج

یاسوج-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از ورود کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» به شهر یاسوج خبر داد.

حجت الاسلام سید هاشم موسوی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» صبح جمعه ۲۸ شهریور وارد یاسوج می‌شود.

وی حضور این کاروان را گامی مردمی برای یاری غزه مظلوم و لبیک به ندای آزادی خواهان جهان و حمایت از ناوگان دریایی صمود عنوان کرد و افزود: صبح جمعه ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح از جلوی پلیس راه یاسوج-اصفهان از این کاروان استقبال و بعد به سمت مصلی نماز جمعه این شهر ادامه پیدا می‌کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کاروان زمینی یاران صمود در مسیر حرکت خود از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان عبور خواهد کرد.

وی از شهروندان درخواست کرد برای پیوستن به این کاروان فردا در ساعت ذکر شده جلوی پلیس راه یاسوج-اصفهان حضور به عمل رسانند.

