نقش «منشور حقوق بشر کوروش» بر دیوارنگاره شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز با موضوع کوروش بزرگ بنیاگذار سلسه هخامنشیان و منشور حقوق بشر او رونمایی شد.

در توضیحات این دیوارنگاره آمده است:

کوروش بزرگ نخستین بنیانگذار حقوق بشر و منشور کوروش کهن‌ترین فرمان شناخته شده صلح، تفاهم و همزیستی بین ملت‌ها است.

اولین سند حقوق بشری دنیا که در آن به آزادی ادیان و پرستش خدا، بازگرداندن تبعید شدگان و احترام به اسرا، اصرار بر عدالت و پرهیز از ظلم به ملت‌ها و عدم خون ریزی و جنگ تاکید می‌کند، از آن ایرانیان است.

حال در دنیا وارونه امروز فردی که مصداق تام و تمام شرارت و بی عدالتی است، مدعی حقوق بشر و صلح می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا در حالیکه دستش به خون هزاران نفر از کودکان و زنان بیگناه فلسطین و غزه آغشته است، فریاد صلح سرمی دهد و جهانیان خیره خیره او را می‌نگرند و بسیاری از سران کشورهای مختلف او را نامزد جایزه صلح نوبل می‌دانند.

وارونگی‌ها تا بدانجاست که سران رژیم غاصب صهیونیستی به پشتوانه حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی این فرد دست به هر جنایتی می‌زنند و خیالشان از محکوم شدن در مجامع جهانی راحت و آسوده است و حتی او را با کوروش بزرگ نیز قیاس می‌کنند.

کوروش بزرگ هیچ شباهتی به آدم کش‌ها ندارد.

کوروش بزرگ هیچ شباهتی به ستمگران و ظالم‌ها ندارد.

کوروش بزرگ هیچ شباهتی به حامیان رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی ندارد.

پرونده سیاه حاکمان آمریکا در جنگ طلبی و ظلم به ملت‌های مظلوم عالم طی سده‌های اخیر بر همگان چنان روشن و واضح است که از چنین قیاسی خنده آید خلق را...

این روزها تشت رسوایی سردمداران جامعه غرب و بنیانگذاران لیبرال دمکراسی از بام افتاده است و خوی درنده و وحشی و جنگ طلب آنها بیش از پیش با جنایات شأن در غزه و لبنان و حمله به ایران نمایان شده است.

ملت‌های مظلوم عالم به تدریج به واقعیت‌های پنهان و پشت پرده این چهره‌های بزک کرده پی برده اند و در سمت درست تاریخ خواهند ایستاد و ظلم و بی عدالتی به پایان خواهد رسید و در این میان تمدن‌های صلح جو و عدالت طلب و توحید محور مورد اقبال مردمان قرار می‌گیرد و همگان به استقبال منادی عدالت و پیشوای مظلومان عالم خواهند رفت و همراه با عیسی، ادریس و خضر و الیاس به او اقتدا خواهند کرد.