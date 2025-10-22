  1. استانها
نقش «منشور حقوق بشر کوروش» بر دیوارنگاره شیراز

شیراز - جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز با موضوع منشور حقوق بشر کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشیان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز با موضوع کوروش بزرگ بنیاگذار سلسه هخامنشیان و منشور حقوق بشر او رونمایی شد.

در توضیحات این دیوارنگاره آمده است:

کوروش بزرگ نخستین بنیانگذار حقوق بشر و منشور کوروش کهن‌ترین فرمان شناخته شده صلح، تفاهم و همزیستی بین ملت‌ها است.

اولین سند حقوق بشری دنیا که در آن به آزادی ادیان و پرستش خدا، بازگرداندن تبعید شدگان و احترام به اسرا، اصرار بر عدالت و پرهیز از ظلم به ملت‌ها و عدم خون ریزی و جنگ تاکید می‌کند، از آن ایرانیان است.

حال در دنیا وارونه امروز فردی که مصداق تام و تمام شرارت و بی عدالتی است، مدعی حقوق بشر و صلح می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا در حالیکه دستش به خون هزاران نفر از کودکان و زنان بیگناه فلسطین و غزه آغشته است، فریاد صلح سرمی دهد و جهانیان خیره خیره او را می‌نگرند و بسیاری از سران کشورهای مختلف او را نامزد جایزه صلح نوبل می‌دانند.

وارونگی‌ها تا بدانجاست که سران رژیم غاصب صهیونیستی به پشتوانه حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی این فرد دست به هر جنایتی می‌زنند و خیالشان از محکوم شدن در مجامع جهانی راحت و آسوده است و حتی او را با کوروش بزرگ نیز قیاس می‌کنند.

کوروش بزرگ هیچ شباهتی به آدم کش‌ها ندارد.

کوروش بزرگ هیچ شباهتی به ستمگران و ظالم‌ها ندارد.

کوروش بزرگ هیچ شباهتی به حامیان رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی ندارد.

پرونده سیاه حاکمان آمریکا در جنگ طلبی و ظلم به ملت‌های مظلوم عالم طی سده‌های اخیر بر همگان چنان روشن و واضح است که از چنین قیاسی خنده آید خلق را...

این روزها تشت رسوایی سردمداران جامعه غرب و بنیانگذاران لیبرال دمکراسی از بام افتاده است و خوی درنده و وحشی و جنگ طلب آنها بیش از پیش با جنایات شأن در غزه و لبنان و حمله به ایران نمایان شده است.

ملت‌های مظلوم عالم به تدریج به واقعیت‌های پنهان و پشت پرده این چهره‌های بزک کرده پی برده اند و در سمت درست تاریخ خواهند ایستاد و ظلم و بی عدالتی به پایان خواهد رسید و در این میان تمدن‌های صلح جو و عدالت طلب و توحید محور مورد اقبال مردمان قرار می‌گیرد و همگان به استقبال منادی عدالت و پیشوای مظلومان عالم خواهند رفت و همراه با عیسی، ادریس و خضر و الیاس به او اقتدا خواهند کرد.

