۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

دیوارنگاره «دفاع مقدس ادامه دارد» در میدان امام حسین(ع) شیراز

شیراز- جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس با عنوان «دفاع مقدس ادامه دارد» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس با عنوان «دفاع مقدس ادامه دارد» رونمایی شد.

این دیوارنگاره توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی طراحی شده است.

