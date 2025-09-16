نظام اسلامی با نصرت الهی از امتحانات سخت عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار شامگاه دوشنبه در جمع علما، مسئولین و طلاب شهرستان کازرون نصرت دین خداوند را یکی از نعمات الهی برشمرد و گفت: با وجود توصیه به ایثار، اما در یک مورد توصیه به ایثار نشده و آن نصرت دین خداوند و عدم کناره گیری از یاری رسانی دین است. که این به معنای تلاش جهت عدم سلب این نعمت از ماست.

وی ادامه داد: هرکس در این نعمت بزرگ، خالصانه وارد شود، در امتحان الهی پیروز است. پس در هر منصبی هستیم، پیوسته در تلاش باشیم تا عمل‌مان به عنوان احسن اعمال ثبت شود.

عضو فقهی شورای نگهبان با توصیه به جلب رضای الهی افزود: سرمایه بزرگ عمر را هدر ندهیم و با انجام احسن اعمال، سعادت‌مند شویم. اولین و رکن بنیادین جهت احسن شدن عمل، قصد رضای خداوند داشتن است.



آیت الله شب زنده دار گفت: یک انسان دقیق با محاسبه نتیجه اعمال، می‌داند که هر عملی غیر از قصد قربت و رضای الهی، بی ثمر است. لذا برای رسیدن به تصمیمات متعالی، لازم است ابتدا نفس‌مان را با برهان‌های فلسفی قانع کنیم.

وی ادامه داد: با خداوند به طور استدلالی مناجات داشته باشید. چرا که استدلال موجب قناعت نفس شده و مانع از تخلف نفس می‌گردد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: نظام اسلامی دچار امتحاناتی شده که هرکدام آن برای سرنگونی هر کشوری کافی بود. اما با استعانت از خداوند متعال و به قصد رضای الهی، تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس تداوم نظام اسلامی رقم زد.

آیت الله شب زنده دار گفت: یکی از مظاهر لطف خداوند و نصرت الهی پس از فقدان امام راحل (ره)، انتخاب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بود که چنان توکل و امید به نصرت حق تعالی دارند که جز رضای الهی در نظرشان نیست.

وی ادامه داد: در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، انسجام همگانی اقشار مختلف مردم، جز با عنایت حضرت بقیه الله نبود. مادامی که تصمیم همگانی بر نصرت دین الهی و حمایت از رهبر عظیم الشان اسلام و دلسوزان مملکت باشد، عنایت خداوند شامل حال‌مان خواهد شد.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار تصریح کرد: سعی در کسب رضای الهی را موجب افزایش بینش در انتخاب مسیر صحیح است که منجر به سعادت دنیوی و اخروی می‌شود.