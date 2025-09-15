به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ کارگاه آشنایی با نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر با همکاری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر برگزار شد. در این برنامه آموزشی، همکاران حوزه سلامت، خدمات درمانی و توانبخشی حضور داشتند و مبانی و اصول بنیادین نهضت مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا دهقان، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت، در این نشست گفت: وقتی کارکنان بدانند در چه مجموعه‌ای فعالیت می‌کنند و چه مأموریت مهمی‌بر عهده دارند، هم رضایت درونی و اقناع حاصل می‌شود و هم انگیزه خدمت دوچندان خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را تقویت درک از بنیان‌های نهضت و پاسداری از اصل بی‌طرفی در شرایط درگیری عنوان کرد و افزود: این بی‌طرفی چه در تضمین دسترسی برابر به خدمات درمانی و چه در حفظ کرامت انسانی در دشوارترین شرایط، بنیان اصلی فعالیت‌های ماست.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و آمادگی هلال احمر در این عرصه گفت: این کارگاه فرصتی ارزشمند برای توسعه تعاملات مشترک با فدراسیون بین‌المللی و اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سلامت روان است. با وجود محدودیت‌ها، خروجی‌های مثبت در حوزه درمان نشان می‌دهد که جمعیت در مسیر درستی حرکت می‌کند.

دهقان خاطرنشان کرد: شناخت و پایبندی به اصول هفت‌گانه نهضت، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، به رضایت شغلی و ارتقای انگیزه کارکنان منجر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که خدمت در هلال‌احمر را به تجربه‌ای ارزشمند و لذت‌بخش تبدیل می‌کند.