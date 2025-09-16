به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر اعلام کرد: بسته‌های غذایی اضطراری هلال‌احمر به انبارهای استانی ارسال شد. این طرح از ۲۵ تیرماه و با دستور مستقیم رئیس و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر آغاز شد و شرکت بازرگانی هلال‌احمر ایرانیان مسئولیت تأمین اقلام را بر عهده گرفت.

هر بسته غذایی برای پوشش نیازهای ۷۲ ساعته یک خانواده طراحی شده و شامل ۱۳ قلم کالای اساسی همچون برنج، روغن، کنسروجات، چای، عسل و … است.

تاکنون بیش از ۸۰ درصد بسته‌ها به انبارهای استانی منتقل شده است. همچنین طبق برآورد انجام‌شده، مابقی بسته‌ها تا ۱۵ مهرماه تأمین و توزیع می‌شود.

این طرح با حمایت‌های همه‌جانبه شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر و برگزاری جلسات متعدد توسط مدیرعامل برای هماهنگی‌های اجرایی همراه بود. حضور در یک فروشگاه زنجیره‌ای و پیگیری مستقیم روند خرید، ضمن تسریع در تأمین اقلام، زمینه‌ساز انتخاب کالاهای مرغوب و باکیفیت شد تا بسته‌های غذایی با استانداردی بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد.

این اقدام نشان‌دهنده تعهد و آمادگی عملیاتی هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده است.