استفاده از دو حامل انرژی مقرون به صرفه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز در آئین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی گفت: پارسال ۲۶ آذر ماه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۷۱۵ میلیون متر مکعب رسید.

وی ادامه داد: با این شرایط و کسری ۴۱ میلیون متر مکعبی گاز در شهرهای شمالی دچار مشکل می‌شدیم به همین دلیل جلسات متعددی برای مدیریت سوخت برگزار شد.

توکلی تاکید کرد: باید بپذیریم که ناترازی انرژی داریم؛ یعنی میزان مصرف وتولید یکسان نیست، زیرا هیچ جای دنیا شدت مصرف انرژی مانند ایران نیست به گونه‌ای که گاز تأمین کننده ۷۳ درصد مصرف انرژی در کشور ما باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: ۸۳ درصد نیروگاه‌های برق کشور وابسته به گاز هستند در حالی که نرم جهانی ۲۳ درصد است.

به گفته وی میزان مصرف گاز بر اساس آمار سال ۱۴۰۲ برای صنایع ۳۴ درصد نیروگاه‌ها ۳۴ درصد ۲۵ درصد مصرف خانگی و ۷ درصد حمل ونقل عمومی بوده است.

وی تاکید کرد: اما این سوال وجود دارد که آیا این انرژی که به نیروگاه‌ها می‌دهیم به درستی مصرف می‌شود و افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تنوع سوخت نیروگاهی به کاهش ناترازی کمک می‌کند.

به گفته وی اگر ناترازی ها ادامه یابد به مساله امنیتی تبدیل می‌شود.

توکلی اضافه کرد: ترکیب و تنوع سبد سوخت امری الزام اور است زیرا در برخی از مواقع استفاده از دوحامل سوخت مقرون به صرفه نیست.

