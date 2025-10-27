به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: در ترکیب سرمایه‌گذاری کشور، بخشی از طرح‌ها کلان و طولانی‌مدت هستند؛ در حالی‌که اجرای پروژه‌های محدود و اثربخش می‌تواند دستاوردهای ملموس‌تری به همراه داشته باشد. به‌عنوان نمونه، طرح همکاری با شرکت‌های کارور به‌صورت پایلوت در هفت استان آغاز شده و نتایج مثبتی داشته است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون بخاری غیراستاندارد در کشور وجود دارد که راندمان پایینی دارند. تاکنون قرارداد تعویض ۱۷۰۰ بخاری با مدل‌های جدید و پربازده منعقد شده و ۳۰۰ هزار دستگاه نیز جایگزین شده است.

توکلی با اشاره به ترکیب مصرف گاز کشور گفت: حدود ۲۵ درصد از مصرف گاز مربوط به بخش خانگی، ۷ درصد حمل‌ونقل، ۳۰ تا ۳۶ درصد صنایع و نزدیک به ۳۵ درصد نیز مربوط به نیروگاه‌هاست. وی تأکید کرد: اگر در بخش خانگی صرفه‌جویی صورت گیرد، مازاد گاز قابل انتقال به صنایع و پتروشیمی‌ها خواهد بود و این خود می‌تواند منجر به افزایش ارزش‌افزوده در بخش تولید شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ادامه داد: در سبد سرمایه‌گذاری گاز کشور ۶۸ طرح فعال وجود دارد که محور آن، توسعه فناوری و هوشمندسازی شبکه گازرسانی است؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز به‌صورت مشخص مورد تأکید قرار گرفته است.

وی گفت: هدف شرکت ملی گاز، تمرکز بر طرح‌های دارای بازده کوتاه‌مدت و تأثیر مستقیم بر بهره‌وری انرژی است و این جهت‌گیری می‌تواند مدل سرمایه‌گذاری در کل بخش انرژی را به سمت کارآمدی بیشتر سوق دهد.

معاون وزیر نفت با اشاره به سبد سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ایران گفت: این سبد شامل مجموعه‌ای از طرح‌ها و فرصت‌های بهبود و توسعه است که اجرای دقیق و هماهنگ آنها می‌تواند به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار کمک کند.

وی افزود: خوشبختانه این مسئله با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر نهادهای ذی‌نفع به‌طور جدی دنبال می‌شود. شرکت ملی گاز ایران نیز این موضوع را در بسته‌های اجرایی خود لحاظ کرده است، زیرا در حوزه داده و تحلیل، کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده و اکنون گام‌های مهمی برای رفع آنها برداشته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه در زنجیره تأمین گاز و پالایشگاه‌ها دو طرح اساسی تعریف شده است، بیان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای شرکت ملی گاز ایران حدود ۴۲ میلیارد دلار است، اما در بسته فعلی که امکان‌سنجی و بررسی شده، تلاش شده ریسک‌ها به شکل منطقی بین طرفین تقسیم شود. هدف ما انتقال ریسک به سرمایه‌گذار نیست، بلکه ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه بر اساس مطالعات اولیه و شاخص‌های اقتصادی است.

توکلی با تأکید بر اینکه این ۶۸ طرح و پروژه در سایت شرکت ملی گاز ایران منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد، اظهار کرد: این طرح‌ها به‌دلیل تنوع، بازدهی و رویکرد عملیاتی می‌توانند جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه لازم است دبیرخانه دائمی این همایش تشکیل شود تا مباحث و نشست‌های تخصصی به ادبیات مشترک، عملیات اجرایی و در نهایت نتایج ملموس تبدیل شوند، ادامه داد: اگر هریک از این مراحل ناقص بماند، فرآیند سرمایه‌گذاری کامل و اثربخش نخواهد بود.

معاون وزیر نفت شفافیت و شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران را از الزام‌های موفقیت در این مسیر دانست و گفت: باید اطمینان حاصل شود که فضای سرمایه‌گذاری از هرگونه شائبه مدیریت از پیش‌تعیین‌شده دور است و همه بر مبنای ضوابط و آئین‌نامه‌های قانونی فعالیت می‌کنند.

توکلی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام‌شده، در صورت مصرف گاز در بخش‌های مولد و تبدیل آن به ارزش افزوده، بازگشت سرمایه حتی بیش از پیش‌بینی‌های اولیه می‌شود، اظهار کرد: آغاز این مسیر می‌تواند نقطه‌ای اثرگذار برای ارتقای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز باشد و با تداوم همکاری‌ها و پیگیری مستمر می‌توان به نتایج مورد انتظار دست یافت.