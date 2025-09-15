به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در نشست «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» در اجلاس شصت شورای حقوق بشر در ژنو، طی سخنانی با بیان نگرانیهای جدی و فزاینده از نقض فاحش حقوق مردم ایران به اشکال مختلف توسط برخی کشورهای غربی، به تشریح ابعاد تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران و آثار آن پرداخت.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصت ارزشمند برگزاری این نشست توسط نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو و قدردانی از گزارشگران و مهمانان حاضر در این رویداد، گفت: انگیزه من برای حضور در جمع شما حضار محترم، نگرانیهای جدی و فزاینده از نقض فاحش حقوق مردم کشورم به اشکال مختلف توسط برخی کشورهای غربی است.
وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ایران در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، گفت: جمهوری اسلامی ایران در حالی که با حسننیت کامل مشغول مذاکرات هستهای بود، هدف تجاوز آشکار رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت؛ تاسفبارتر اینکه دولت ایالات متحده آمریکا نهتنها از مسئولیتهای خود در قبال حفظ صلح و امنیت سرباز زد، بلکه با حمایت کامل از رژیم متجاوز صهیونیستی، چهار تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران تحت نظارت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را هدف قرار داد.
سراج افزود: این اقدامهای غیرقانونی و خلاف حقوق بینالملل در حالی صورت گرفت که آمریکا پیشتر بهطور یکجانبه از توافق برجام در می ۲۰۱۸ خارج شده و به صورت غیرقانونی و خودسرانه گستردهترین نظام اقدامهای قهری یکجانبه را با هدف غیرقانونی «تغییر نظام ایران» وضع کرد؛ تحریمهایی که زندگی مردم عادی و نظم و امنیت عمومی را بهطور مستقیم هدف قرار داد و با آثار جبران ناپذیری همراه بوده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به گسترش جنایتهای رژیم صهیونیستی در منطقه، تصریح کرد: همه شما به خوبی میدانید که امروز چه جنایتهای تکاندهنده ای در غزه در حال رخ دادن است، دهها هزار نفر از جمله زنان و کودکان کشته شده اند و مردم در معرض نابودی عمدی قرار گرفتهاند؛ در سوی دیگر، مردم لبنان تحت بمباران هستند، سوریه مورد تجاوز مستمر قرار میگیرد؛ حمله اخیر به قطر شاهد دیگری بر خوی توسعه طلبی وحشیانه این رژیم است؛ متأسفانه امنیت و حق زندگی مردم دستمایه سیاستهای توسعه طلبانه غیرقانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه ما شده است؛ رژیمی که از یک حصار امن برای تمامی رفتارهای نه تنها غیرقانونی، بلکه بهشدت غیرانسانی برخوردار است که زبان قادر به وصف آن نیست و وجدان هر انسان آگاه را به درد میآورد.
سراج در ادامه با انتقاد از سکوت نهادهای بینالمللی گفت: مردم ایران انتظار اقدام عاجل و فوری از سوی نهادهای متولی صلح و امنیت بینالمللی ازجمله شورای امنیت را برای توقف اقدامهای متخلفانه آشکار حقوق بینالملل را داشتند، اما باز هم با سیاسیکاری یا بی عملی و سکوت غیرقابل قبول این نهاد مواجه شدند که نتیجه چنین عملکردی چیزی جز ناامیدی روز افزون مردم از تحقق صبح و عدالت و گسترش ناامنی، جنگ و محرومیت نیست.
وی افزود: شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران همزمان با اجلاس پنجاه و نهم شورای حقوق بشر بود؛ انتظار جدی ما این بود که مشخصاً این حملهها از سوی شورای حقوق بشر و نهادهای متولی حقوق بشر محکوم شود؛ انتظار داشتیم اقدام جدی از سوی اعضای شورای حقوق بشر در قبال اعمال متخلفانه و جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام پذیرد و همچنان این انتظار به حق را داریم؛ امروز، برخی از اعضای خانواده قربانیان اینجا حضور دارند تا خود برای شما از این جنایتها بگویند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در تشریح ابعاد فاجعه انسانی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، گفت: من فقط به گوشهای از این جنایتها اشاره میکنم؛ در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، متأسفانه ما شاهد نقض سیستماتیک حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه در ابعاد وسیع بودیم؛ رژیم صهیونیستی به طور برنامهریزی شده مرتکب نقض قواعد آمره بینالمللی از جمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات شده است؛ در حملههای هدفمند حدود هزار و ۱۰۰ نفر از هموطنانمان، از جمله ۱۰۲ زن که دو تن از آنها باردار بودند، ۴۵ کودک و نوجوان که کم سنترین آنان، تنها ۲ ماه سن داشت و ۱۴ نخبه علمی و دانشگاهی به شهادت رسیدهاند؛ بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ غیرنظامی مجروح شدهاند و صدمات جبرانناپذیر روحی بر مردم کشور وارد شده است.
سراج در ادامه با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی آشکارا با هدف بی ثباتکردن ایران، بیشرمانه به اهداف غیرنظامی حمله کرد، گفت: ما از شورای حقوق بشر میخواهیم اقدامهای مؤثری در قبال چنین تخلفات و جرایم بینالمللی انجام دهد؛ جهان شاهد بود که این رژیم حتی از هدف قرار دادن زندان اوین که منجر به شهادت دستکم ۸۰ غیرنظامی شد؛ میدان قدس تهران که در آن ۱۷ شهروند ازجمله یک کودک سهساله و یک زن باردار به شهادت رسیدند و تعقیب و کشتار یک خانواده در دو نقطه مختلف کشور، هیچ ابایی نداشت.
وی تصریح کرد: این موارد، مصادیق عینی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند؛ از یک قتل هدفمند ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده شهید شدند؛ تنها بازمانده آن خانواده، آقای صدیقی صابر اینجا حضور دارد تا خود از این مصیبت هولناک برای شما صحبت کند.
سراج در ادامه با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر اسرائیل از هیچ جنایتی علیه مردم کشورم فروگذار نکرد، گفت: زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، مناطق مسکونی، بیمارستانها، مراکز خدمات بهداشت، درمان و مراقبت، مدارس، مهدکودک، نیروهای امدادی، سامانههای آب و برق، اماکن عمومی، راههای مواصلاتی، تأسیسات صنعتی، مراکز تجاری و سایر زیر ساختهای غیرنظامی را در سطح وسیع برخلاف قواعد عام حقوق بینالملل بشردوستانه مورد هدف قرار گرفتند؛ این اقدامها نهتنها جنایت جنگی بلکه جنایتی آشکار علیه بشریت نیز محسوب میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی، ۲۱۰ مرکز تجاری و صنعتی، ۱۷ زیرساخت انرژی، ۱۶ مرکز آموزشی و ۱۱ معبر عمومی تخریب یا بهشدت آسیب دیدهاند.
وی یادآور شد: همچنین حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران نقض قطعنامههای شورای امنیت «قطعنامه ۵۳۳» و منشور ملل متحد بوده و میتوانست خطری فاجعه بار برای سلامت مردم و محیط زیست منطقه به همراه داشته باشد که متأسفانه برای متجاوزان هیچ محل نگرانی نبود.
سراج خطاب به جامعه جهانی گفت: معتقدیم این تجاوزها و جنایتها باید برای جامعه جهانی به عنوان هشداری جدی عمل کند، هشداری که نشان میدهد چگونه سیاست قدرت (و یکجانبه گرایی) میتواند صلح و امنیت جهانی نقض کند؛ اگر در برابر چنین اقدامات متخلفانه سکوت کنیم، در حقیقت راه را برای ناامنی بیشتر باز کردهایم؛ ناامنی که میتواند کل جامعه بینالمللی را در معرض خطر قرار دهد؛ واقعیتهای جهانِ امروز گویای این واقعیت تلخ هستند؛ از این رو، نگرانیهای ما نسبت به جنایات تجاوزگری، اشغالگری و آپارتاید رژیم صهیونیستی جدی است.
وی ادامه داد: از شورای حقوق بشر انتظار داریم، اقدامهای مؤثری برای توقف و پیشگیری از وقوع جنایتهایی رژیم صهیونیستی را به عمل آورد و از تمامی امکانات خود برای جبران خسارت مادی و معنوی حقوق مردم ایران از سوی متجاوزین، (رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا) به عمل آورد؛ ما به اقدام گزارشگران ویژه که با صراحت اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم و از حقوق مردم ایران حمایت کردند، توجه داریم و قدردانی میکنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر خطاب به گزارشگران سازمان ملل گفت: از گزارشگران مصرانه میخواهیم، تنها به این محکومیت اکتفا نکنند و با استفاده از تمامی ظرفیتهایی که به موجب دستورکار خود در اختیار دارند، رژیم جنایتکار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نسبت به نقض فاحش حقوق بنیادین مردم ایران پاسخگو نمایند و این مطالبه جدی و به حق قربانیان و اعضای خانوادههای آنان است؛ از نهادهای ناظر بر معاهدات بینالمللی حقوق بشری میخواهیم تخلفات و جنایتهای بینالمللی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران را به طور جدی مورد توجه قرار دهند و از ظرفیتهای خود برای پاسخگو کردن آنان بهره گیرند و گامهای جدی در این زمینه بردارند.
وی همچنین از جامعه مدنی خواست تا بهعنوان رکن ناظر مستقل، بیش از گذشته جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا را مورد توجه قرار دهند و نهادهای بینالمللی حقوق بشر را به سوی وظایف اصلی خود سوق دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: امروز حمایت از فلسطین اشغالی به ویژه مردم غزه، خواست همه مردم جهان است؛ این خواستها باید مسئولانه شنیده شوند و گامهای مؤثر برداشته شود؛ حرکت مردم برای نجات مردم غزه در قالب «ناوگان جهانی صمود» باید مورد توجه ارکان متولی صلح و امنیت بینالملل سازمان ملل متحد قرار گیرد.
سراج در پایان با قدردانی از توجه حضار گفت: از وجدانهای بیدار و عدالتطلب میخواهم صدای حقخواهی مردم ایران و خانوادههای قربانیان را به گوش جامعه بینالمللی برسانند.
نظر شما