ایران قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای را دنبال می‌کند

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای را با وجود فشارهای سیاسی دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که طرح قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای که سابقه‌ای در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد، با موافقت کشورها اما تحت فشار سیاسی آمریکا پیگیری می‌شود و زمان رأی‌گیری آن احتمالاً روز پنجشنبه یا جمعه خواهد بود.

وی در خصوص طرح قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای از سوی ایران، اظهار کرد: ما به محض اینکه پیش‌نویس طرح تدوین شد، رایزنی با کشورها را آغاز کردیم. قطعنامه‌ای که ما ارائه کردیم در تاریخ کنفرانس عمومی آژانس سابقه دارد؛ در گذشته نیز قطعنامه‌هایی در همین زمینه با همین عنوان مطرح و تصویب شده است.

