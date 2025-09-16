به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «بررسی تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه دولت قطر» صبح سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

این نشست بنا به درخواست گروه کشورهای اسلامی و دولت قطر و در واکنش به حمله ۹ سپتامبر رژیم اسرائیل به خاک قطر تشکیل شد.

کشورهای اسلامی در این نشست، حمله ۱۸ شهریور رژیم اسرائیل به قطر را «نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل» دانستند و خواستار پاسخ فوری جوامع بین المللی شدند.

در آغاز جلسه، مریم بنت علی بن ناصر آل‌مسند، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی قطر، طی سخنانی ضمن تشریح ابعاد حمله اسرائیل، تاکید کرد که این تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی قطر، نه‌تنها تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور، بلکه خطری جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.

گروه کشورهای اسلامی یکصدا، تجاوز اسرائیل به قطر را به‌شدت محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و حمله‌ای مستقیم به روند میانجی‌گری قطر در بحران انسانی فلسطین دانست.

کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نیز این حملات را غیرقانونی و غیرقابل قبول دانستند. کشورهای اسلامی در بیانیه خود تاکید کردند که حمله اخیر رژیم اسرائیل اقدامی تحریک‌آمیز و غیرقابل توجیه بوده و خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. آنان این تجاوز را نقض آشکار حاکمیت و امنیت قطر و تهدیدی علیه بنیادهای حقوق بشر در کل منطقه دانستند و از جامعه جهانی خواستند رژیم اسرائیل را به توقف حملات و پاسخگویی عاملان این نقض‌ها وادار کند.

کشورهای اسلامی همچنین ابتکارات میانجی‌گرانه قطر و دیگر کشورها را نقطه آغازی برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در منطقه بر اساس برابری و کرامت انسانی همه ملت‌ها، به‌ویژه ملت فلسطین، معرفی کردند.

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، در سخنرانی خود در این نشست ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی اسرائیل علیه قطر اظهار داشت: این تجاوز پیامی روشن دارد؛ نه برای رژیمی که تاریخ آن مملو از نسل‌کشی نظام مند، تجاوزات پیاپی و غرور پوچ در ارتکاب این جنایات است، بلکه برای همه ما یک هشدار جدی است که بی عملی و شکست ما در حمایت از اصول قانونی و اخلاقی موجب شده که یک موجودیت شیطانی در حال نابودی نظم و امنیت جهانی باشد.

سفیر کشورمان همچنین افزود: این رژیم آپارتاید نه به حقوق بین‌الملل پایبند است، نه زبان ملت‌های متمدن را می فهمد و نه به مذاکره، صلح و ثبات باور دارد. توقف دو هفته‌ای جنایات و عملیات نسل‌کشی رژیم اسرائیل تنها زمانی رخ داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شد. اگر جامعه جهانی واکنشی جدی نشان ندهد، تجاوز و توسعه‌طلبی اسرائیل بدون مانع ادامه یافته، همچون غده‌ای سرطانی گسترش پیدا کرده و تهدیدی برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. ما موظفیم از مردم خود و بشریت با هر ابزاری که لازم باشد دفاع کنیم.» بحرینی در پایان تصریح نمود: ما مجدداً به همبستگی همه جانبه مان با مردم و دولت قطر تاکید و از همه طرح‌ها و ایده‌ها برای پاسخگو نمودن اسرائیل حمایت می‌کنیم.