به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه مطالعات تقریبی با همکاری دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، همایش بازخوانی اندیشهها، آثار و نوآوریهای علامه فرزانه آیتالله محمد واعظزاده خراسانی (ره) را در مشهد برگزار میکند.
محورهای همایش:
۱. زیستنامه، حیات علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی استاد محمد واعظزاده خراسانی
زیستنامه
تحصیلات و فعالیتهای علمی و پژوهشی
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
فعالیتهای سیاسی پیش و پس از انقلاب اسلامی
پیوند با حوزههای علمیه
پیوند با دانشگاه (فردوسی مشهد، علوم اسلامی رضوی، بینالمللی مذاهب اسلامی)
۲. اندیشهها، آثار و نوآوریهای استاد محمد واعظزاده خراسانی در حوزه علوم قرآنی و تفسیری
جایگاه قرآن در علوم اسلامی و انسانی و اهمیت قرآنپژوهی در جهان امروز
دیدگاههای تفسیری استاد محمد واعظ زاده خراسانی (المیزان، المنار و…)
استاد محمد واعظ زاده خراسانی و کتاب المعجم فی فقه اللغه القرآن و سر بلاغته
مقایسه فقه اللغه قرآنی با فقه اللغه عربی در آثار قرآنی استاد
علوم قرآنی و ترجمه پژوهی
مبانی قرآنی اندیشههای استاد
مقایسه دیدگاههای قرآنی استاد با سایر قرآنپژوهان
۳. اندیشهها، آثار و نوآوریهای حدیثی استاد محمد واعظزاده خراسانی
اندیشههای فقهی _ اصولی استاد
کتابشناسی آثار فقهی _ اصولی استاد
اساتید و شاگردان مبرز استاد در حوزه فقه و اصول
اجازات اجتهادی و جایگاه فقهی _ اصولی استاد
جایگاه مقاصد الشریعه در آثار و نظرات فقهی _ اصولی استاد
تببین نظرات فقهی _ اصولی استاد در زمینه فقه الاقتصاد و فقه العبادات
تأثیرات آثار فقهی _ اصولی آیتالله بروجردی بر آرا و نظرات فقهی _ اصولی استاد
اهمیت تقریرات فقهی _ اصولی استاد
جایگاه فقه مقارن در اندیشه فقهی _ اصولی استاد
مبانی فقهی _ اصولی استاد در نسبت با وحدت امت اسلامی
۴. تقریب مذاهب و همگرایی اسلامی در منظومه فکری استاد محمد واعظزاده خراسانی
مکتب اهل بیت (ع) در اندیشه تقریبی آیتالله واعظزاده
مبانی قرآنی و حدیثی اندیشه تقریبی آیتالله واعظزاده
سیره و نظریه تقریبی استاد
نقش استاد در توسعه و ترویج اندیشههای تقریبی (آیتالله بروجردی، علامه محمدتقی قمی و…)
تببین پیامدها و دستاوردهای سفرها و ارتباطات تقریبی استاد در عرصه ملی و بینالمللی
مدیریت اختلافات تاریخی از منظر استاد
مدیریت اختلافات کلامی از منظر استاد
استاد و کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی
استاد و مجمع تقریبی مذهب اسلامی
نقش استاد در نهادینه سازی تقریب مذاهب اسلامی
بررسی تطبیقی گفتمان استاد با سایر گفتمانهای تقریبی علمای شیعه و اهل سنت
۵. اندیشهها، آثار و نوآوریهای فقهی و اصولی استاد محمد واعظزاده خراسانی
جایگاه احادیث در علوم اسلامی و انسانی و اهمیت حدیثپژوهی در جهان امروز
بررسی و تحلیل رویکرد حدیثی استاد
مبانی حدیثی اندیشه استاد
مقایه دیدگاه حدیثی استاد با سایر حدیثپژوهان
استاد و جامع احادیث شیعه
۶. اندیشهها، آثار و نوآوریهای تاریخی و اجتماعی استاد محمد واعظزاده خراسانی
اهمیت و جایگاه تاریخ در مطالعات اسلامی و نسبت آن با وحدت امت اسلام
آسیبها و چالشهای منابع تاریخی دوره اسلامی
اندیشههای تاریخی و تمدنی استاد
پیامد اجتماعی نگرش استاد به خوانش و وقایع تاریخی صدر اسلام
گستره منابع تاریخی مورد استناد در آثار تاریخی استاد
چگونگی مواجهه استاد با رویدادهای تاریخی
ملاحظات روششناختی مراجعه به منابع تاریخی در رهیافتهای خاص استاد
همچنین، مهلت ارسال مقالات ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و همچنین زمان و مکان برگزاری ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ است. علاقهمندان میتوانند جهت ارسال مقالات به آدرس سامانه همایش conf.mazaheb.ac.ir مراجعه کنند.
