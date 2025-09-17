به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشستی با فعالان فرهنگی و رسانهای استان البرز، با تأکید بر اهمیت فعالیتهای این حوزه و با اشاره به فرموده رهبر انقلاب، گفت: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند باید فضای مجازی را میدان تاخت و تاز علیه دشمن قرار داد.
حجتالاسلام قمی با اشاره به طبقهبندیهای مختلف مردم ایران، حتی در رفتارشان در فضای مجازی، گفت: گاهی در فضای مجازی با رفتارهایی روبرو میشویم که نشان از عدم مخاطبشناسی دارد. مثلاً چطور میشود محتوایی که زبان و بیانی مطلوب یک جوان دارد؛ همزمان موردپسند یک فرد مسن هم باشد؟ این بدیهی است که باید در نظام تولید محتوای رسانهای خود مخاطبشناسی را جدی بگیریم؛ چنان که جنسیت، قومیت و تحصیلات افراد متفاوت است و طبعاً اقتضای کار رسانهای هرکدام از اینها هم متفاوت است. فعالان رسانه باید بدانند خطاب کار رسانهای خود را کدام قشر قرار دادهاند و کار فرهنگی بدون این ملاحظه خودداری کنند؛ چنان که رهبر انقلاب اینچنین کار فرهنگیِ بدون رعایت چنین ملاحظاتی را کار فرهنگی برفانبار توصیف کردهاند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مخاطب پیام متناسب میخواهد و این تناسب فقط سنی و صنفی نیست. با شخصی که دچار هیجان یا تردید در اعتقاداتش است، نباید به زبانِ مطلوب فردی که مؤمن به انقلاب اسلامی است سخن گفت. در عین حال هم باید بدانیم باید با همه اقشار حرف بزنیم و باب گفتگو را نبندیم. حتی با جاهل و معاند هم باید با زبان خودش حرف زد و این باب نباید بسته شود.
حجتالاسلام قمی در ادامه سخنان خود، اثربخشی را مهمتر از گزارشات کمّی در فضای مجازی دانست و گفت: باید مراقب باشیم اثربخشی محتواها و اقدامات رسانهایمان زیر سایه تعداد لایک و ویو نماند. اینکه یک محتوا در فضای مجازی چقدر ویو خورده چندان مهم نیست، مهم اثر بخشی آن محصول فرهنگی است. ما باید از اینچنین گزارشات و اقدامات کمّی به سمت اثربخشی واقعی در میدانِ رسانه و شبکههای اجتماعی حرکت کنیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به کثرت قومیتها در استان البرز، این استان را دارای ظرفیت بزرگی دانست که فعالان رسانه میتوانند به فراخور قومیتهای موجود، تولیدات دلچسبتری برای قوم خود بسازند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در عین اینکه دستگاهها و نهادهای مختلف تکالیف جدیای در حمایت از هنرمندان و مجاهدتهای هنری و رسانهای بر عهده دارند، اما هنرمندان و جوانان مکتبی و متعهدِ هنرمند ما نباید معطل دستگاهها بمانند؛ چرا که این رفتار عمدتاً بدون نتیجه میماند و باید به جای انتظار، تلاش و تعامل فعالانه را جایگزین کرد.
حجتالاسلام قمی در پایان ضمن عرض خداقوت به تلاشهای رسانهای و هنری صورت گرفته در استان البرز؛ وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای فرهنگی را حمایت از این رشادتها دانست و در پایان گفت: فعالیتهای شما مؤثر است و ما متوجه ارزش این مجاهدتها و نقشِ خودمان در حمایت و خدمت به شما هستیم. هرچند از اینکه به خاطر محدودیتها و بضاعت کممان قدمهایی که در حمایت برداشته میشود ناچیز است؛ ولی این تکلیف بر دوش ماست و قدردان این مجاهدتها در استان البرز هستیم.
گفتنی است رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سفر یک روزه به استان البرز، در اجلاسیه شهدای مداح استان البرز شرکت کرده و با بانوان مجاهد استان، خطبا و علمای استان، مدیران فرهنگی استان و همچنین فعالان رسانهای استان البرز دیدار و گفتگو کرد.
