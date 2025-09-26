به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بینالمللی «اندیشههای قرآنی تفسیری شهید آیتالله بهشتی» روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ در ساختمان مرکزی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان برگزار خواهد شد.
به گفته دبیرخانه، این رویداد با هدف تبیین و واکاوی دیدگاهها و آثار قرآنی و تفسیری این استاد فرهیخته شکل گرفته است.
محورهای همایش شامل شخصیت و سیره قرآنی شهید آیتالله بهشتی، دیدگاههای وی در ساحت علوم و معارف قرآن، تحلیل سبکشناختی تفسیر قرآن در منظومه آثار ایشان، تبیین نظام فکری حاکم بر فعالیتهای تفسیری و بررسی مقایسهای اندیشههای تفسیری وی با دانشمندان معاصر است.
مهلت ارسال چکیده مقالات تا اول بهمنماه ۱۴۰۴ و آخرین مهلت ارائه اصل مقالات تا اول اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی http://beheshtiquranconference.hamayesh.miu.ac.ir مراجعه کنند.
