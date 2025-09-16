کلنگ کمربندی دهدشت بر زمین ماند؛زور آزمایی شهرداری و مالکان با همدیگر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال ۱۳۷۲ بود که اجرای کمربندی سوم دهدشت در طرح جامع تصویب و در سال ۱۴۰۱ به شهرداری این شهر ابلاغ شد.

طرحی که با هدف خروج شهر دهدشت از بست‌های موجود قرار بود اجرا شود، این طرح در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی شد اما با این حال همچنان در انتظار توافق مالکان برای اجرا است.

با گذشت سه سال از کلنگ‌زنی کمربندی سوم دهدشت، این پروژه همچنان در پیچ‌وخم توافق با مالکان زمین‌ها گرفتار است؛ طرحی که قرار بود گره‌گشای بن‌بست‌های شهری باشد، اکنون خود به بن‌بستی اداری و اجتماعی بدل شده است.

این کمربندی به عنوان یکی از طرح‌های عمران شهری سال‌ها است مطرح بوده و هر دوره از شورای شهر دهدشت حرف از اجرای آن می‌شود با این حال تاکنون گره کور آزادسازی زمین‌ها برای تحقق آن باز نشده است.

کلنگ زنی طرح قبل از توافق با مالکان زمین

طرح احداث کمربندی سوم دهدشت شهریور ۱۴۰۱ بود که با حضور مدیرکل پیشین امور شهری استانداری کهگیلویه وبویراحمد و مسئولین شهرستان کلنگ‌زنی و اعلام شد در صورت توافق مالکان، پروژه ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید؛ آن موقع هزینه اجرای پروژه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده بود.

در حاشیه این کلنگ‌زنی تعدادی از مالکان با اعتراض به اینکه شهرداری باید اول طی نشستی رضایت مالکان را جذب می‌کرد مخالف احداث این کمربندی شدند که بخشدار مرکزی وقت میان آن‌ها آمده و به آنها اطمینان داد که بر اساس کار کارشناسی تا زمانی که شهرداری حقوق مالکان را پرداخت نکند این پروژه اجرا نخواهد شد.

فرزاد بابکان‌پور در آئین کلنگ‌زنی کمربندی سوم گفته بود که «این پروژه در حال حاضر در دو فاز که متعلق به شهرداری است آزادسازی شده و در ابتدای کار این دو فاز اجرا خواهند شد.»

وی با اشاره به اینکه پروژه کمربندی سوم در دهدشت به طول ۵ کیلومتر و با عرض ۴۶ متر اجرا می‌شود، افزود: در فازهای بعدی با توافقی که با مالکان زمین‌ها انجام می‌شود این پروژه پیش خواهد رفت و تا زمانی که توافق مالکان صورت نگیرد پروژه اجرا نخواهد شد.

بیش از ۹۵ درصد مراحل قانونی اجرای کمربندی سوم انجام شده است

هم چنین آیت تقوی سرپرست وقت شهرداری دهدشت در سال ۱۴۰۲ گفته بود که «بیش از ۹۵ درصد مراحل قانونی اجرای کمربندی سوم انجام شده و هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

تقوی، یادآور شد اجرای کمربندی با همکاری مالکان و کارشناسان از ۹۰ به ۴۵ متر کاهش یافت.

در چهارم تیرماه امسال هم در نشستی با حضور مالکین، دادستان، فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر قرار شد کیلومتر اول کمربندی سوم دهدشت که فاقد معارض است وارد فاز عملیات شود.

تغییر کاربری کمربندی سبز به مسکونی

شهردار دهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از مالکان ناراضی گویند ۷۰ متر کمربندی سبز قابل توجیه نیست، گفت: نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان و مالکان برگزار شده تا ضمن توجیه طرح رضایت مالکین را جلب کنیم.

خسرو دیدار با بیان اینکه اکثر مالکان به خاطر وعده‌های بی‌عمل کمربندی ۲ اعتماد به شهرداری ندارند، اظهار کرد: قبل از اجرای کمربندی سوم، کمربندی سبز را از فضای سبز به مسکونی و تجاری تغییر کاربری دادیم تا حداکثر ۴۳ درصد از مالکان راضی باشند.

وی هدف از اجرای این طرح را احداث کمربندی سوم عنوان کرد و گفت: با تعامل و حفظ حرمت همه مالکان و با جلوگیری از تضییع حق و حقوق آنها این طرح را اجرا می‌کنیم.

مقرر شده بود طی ۱۰ روز آینده شهرداری موظف است جلسه دیگری با مالکین برگزار کند.

نظر هیئت کارشناسی در رابطه با اجرای کمربندی لازم الاجرا است

دادستان عمومی و انقلاب دهدشت هم با تأکید بر اینکه از حق مالکین دفاع می‌کنم، گفت: در اجرای طرح‌ها هیچ بن بستی وجود ندارد و که اگر توافق حاصل نشد پروژه اجرا نشود.

کریم‌زاده افزود: راهکار قانونی وجود دارد و این است که در این زمینه هیأت کارشناسان رسمی تشکیل می‌شود و رأی آنان لازم الاجرا و قطعی است.



پیش از این نیز جلسه کمیسیون ماده پنج با حضور معاون عمرانی استاندار در دهدشت تشکیل و در جلسه پنج ساعته به موضوع کمربندی سوم پرداخته شده بود.

با این حال پرونده کمربندی سوم همچنان روی میز شورای شهر خاک می‌خورد و نتوانسته‌اند رضایت مالکان برای اجرای آن را کسب کنند.

تا پایان امروز مالکان باید توافق خود را اعلام کنند

حالا با گذشت بیش از ۲ ماه از تازه‌ترین وعده برای آغاز عملیات کیلومتر اول کمربندی سوم، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مالکان اراضی کمربندی سوم کمربندی خواست تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ۲۵ شهریور برای توافق با شهرداری اقدام نمایند و هشدار داد که در غیر این صورت طرح تفصیلی مطابق کلیات طرح جامع اجرا می‌شود.

عیسی شهامت در گفت و گو با خبرنگار مهر به ابهامات طرح تفصیلی شهر دهدشت اشار ه کرد و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد برای رفع ابهامات، متأسفانه به‌دلیل عدم همراهی برخی شهروندان، زمان قابل توجهی از دست رفته است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تعیین ضرب‌الاجل جدی از مالکان اراضی اطراف رینگ سوم کمربندی سوم دهدشت خواست حداکثر تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ۲۵ شهریور برای توافق به شهرداری مراجعه کنند.

بلاتکلیفی کمربندی سوم در حالی است که اجرا نشدن آن باعث افزایش بیش از حد قیمت مسکن و اجاره در شهر دهدشت شده که نیازمند تعین تکلیف برای اجرا است. با اجرای این طرح مجوز احداث مسکن در بخش زیادی از املاک حاشیه شهر دهدشت برای کاهش قیمت اجاره بها صادر خواهد شد.