طرح تفصیلی شهر دهدشت به تصویب رسید/اجرای کمربندی سوم شرطی شد

عیسی شهامت شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری کمیسیون ماده ۵ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهارمین جلسه بررسی طرح تفصیلی دهدشت مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه توافقات اولیه شهرداری دهدشت با مالکین برای اجرای طرح تفصیلی حاصل شده است، افزود: طرح تفصیلی به صورت کلی مصوب شد اما ابلاغ آن به شرط انتقال املاک و توافقات است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: عزم جدی از سوی مالکین، شورا و شهرداری و فرمانداری برای عملیاتی شدن طرح وجود دارد با این حال با توجه به اهمیت حقوق عامه قطع و یقین اگر به توافق نرسند طرح با وجود تصویب ابلاغ نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اطمینان بخشی اکنون یک بخش از طرح مصوب شد، گفت: در طرح تفصیلی دهدشت محله سمغان، اراضی اطراف مسکن مهر، بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی جدید و تمامی محلات شهری دیده شده است.

شهامت اضافه کرد: نکته مهم که لحاظ شده این است که تکلیف مالکین الحاقی از الان مشخص است اما شهرداری هم باید به حق و حقوقش برسد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص ایرادات وارده بر توافق اولیه شهرداری با مالکین گفت: قانون یک سری اختیارات برای توافق با مالکین به شهرداری داده که می‌توانند از کف یا سقف یا بینابین اختیارات استفاده کنند بنابراین ایرادی وجود ندارد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: انتظار این است کمربندی سوم اجرا شود اما لازم است به سمتی حرکت کنیم که اراضی مورد نیاز شهرداری از دل همین اراضی حاصل شود و اگر مالکی همه زمینش در کمربندی باشد شهرداری باید جبران کند.

وی گفت: شهرداری قول داد توافق به گونه‌ای خواهد بود که حتماً از دل همین اراضی اطراف کمربندی برای اجرای کمربندی تأمین خواهد شد.

شهامت در پاسخ به خبرنگار مهر که وعده کلنگ زنی کمربندی که قرار بود تیرماه عملیاتی شود محقق نشد، گفت: کمربندی پنج و نیم کیلومتری فاز به فاز اجرا می‌شود شهرداری مدعی است کیلومتر اول توافق حاصل شده ما طبق قول شهرداری با این پیش فرض هفته آینده توافق اولیه وارد اجرا خواهد شد.