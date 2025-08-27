به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد، در جمع خبرنگاران، از بهرهبرداری ۱۰۳ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در دماوند خبر داد.
حیدری آزاد با اشاره به برنامههای هفته دولت در دماوند اظهار داشت: در هفته جاری، ۱۰۳ پروژه در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، بهداشتی، فرهنگی و زیرساختی با رویکرد تکمیل پروژههای نیمهتمام، با اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان دماوند به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: از این تعداد، ۸ پروژه در حوزه شبکه بهداشت و درمان با اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان (بهجز قیمت تمامشده اراضی) افتتاح میشود که شامل ۴ مرکز خدمات جامع سلامت در مناطق مهرآباد، گیلاوند، رودهن و حصار و همچنین ۴ خانه بهداشت در روستاهای چناران، ساران، کوهان و کلاک است.
فرماندار دماوند همچنین از بهرهبرداری ۱۶ پروژه در حوزه برقرسانی با اعتباری معادل ۲۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان و ۵ پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این پروژهها با هدف تأمین پایدار آب شرب و افزایش ظرفیت انتقال در مناطق مختلف شهرستان اجرا شدهاند.
حیدری آزاد ادامه داد: در حوزه شهری نیز ۲۹ طرح در شهرداریهای مختلف شهرستان با اعتبار ۲۵۰ میلیارد و ۴۱۴ میلیون تومان به بهرهبرداری خواهد رسید که شامل طرحهایی در حوزه بهسازی معابر، توسعه فضای سبز و ارائه خدمات عمومی است.
وی با اشاره به رفع موانع پیشروی برخی طرحها گفت: با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان، با همکاری شهرداری دماوند و شورای اسلامی شهر، بهزودی شاهد کلنگزنی جایگاه سوخت جدید در مقابل مجتمع دماوند سنتر خواهیم بود که موجب رفع مشکل دسترسی به سوخت برای اهالی مناطق بالادست شهر خواهد شد.
فرماندار دماوند از بهرهبرداری پروژههای فرهنگی نیز در این ایام خبر داد و تصریح کرد: پس از سالها پیگیری و با حمایت و همکاری بازرس محترم کل استان تهران، پروژه دماوند سنتر به سرانجام رسیده و ۳ سالن سینما و آمفیتئاتر برای استفاده عمومی، بهویژه اهالی فرهنگ و هنر و همچنین سالن شهر بازی برای کودکان و نوجوانان با مشارکت بخش خصوصی آماده افتتاح است.
وی همچنین از افتتاح ۴۰ طرح روستایی شامل طرحهای هادی، بهسازی معابر و ایجاد فضای سبز با اعتباری بالغ بر ۷۳ میلیارد تومان و نیز ۴ پروژه در حوزه راهداری و حملونقل جادهای با اعتباری معادل ۵۵ میلیارد تومان خبر داد.
حیدری آزاد در ادامه با اشاره به پروژههای شاخص شهرستان اظهار داشت: اخیراً کلنگزنی پروژه کمربندی شمالی رودهن - هراز به طول ۱۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان انجام شد که در کاهش قابل توجه بار ترافیکی شهر رودهن نقش بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: پیگیریهای مشترک با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و حمایتهای استاندار تهران منجر به پیشرفت روند اداری پروژه کمربندی گیلاوند شده و بهزودی با توافق میان دولت و بخش خصوصی، نحوه اجرای این پروژه نهایی خواهد شد.
فرماندار دماوند همچنین از کلنگزنی پلیکلینیک تخصصی تأمین اجتماعی در رودهن خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار اولیه ۳۰۰ میلیارد تومان و با تأمین زمین توسط شهرداری رودهن اجرایی میشود که نقش مهمی در رفع بخشی از کمبودهای درمانی این بخش خواهد داشت.
وی در پایان اظهار داشت: با توجه به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در دماوند، کلنگزنی پلیکلینیک تأمین اجتماعی در مرکز شهرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور هراز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شده که از دیگر اقدامات عمرانی مهم هفته دولت امسال به شمار میرود.
نظر شما