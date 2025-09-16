شناسایی و توقف سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوری زرگری اظهار کرد: طی هفته گذشته سه مورد تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی و عملیات اجرایی آنها متوقف شده است.

وی افزود: مساحت این تغییر کاربری‌ها حدود ۵۶۰ مترمربع بوده و این تخلفات در شهرستان‌های بندرگز، گنبد کاووس و آق‌قلا انجام شده است.

سرپرست مدیریت امور اراضی گلستان گفت: این موارد با تلاش و گشت‌زنی کارشناسان گشت اراضی شناسایی شده‌اند و برخوردهای قانونی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی یکی از مؤلفه‌های اساسی در تضمین امنیت غذایی کشور است و نباید اجازه داد این منابع ارزشمند به دلایل غیرمجاز از بین برود.