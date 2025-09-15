به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن و شرکت ملی گاز ایران، در نشست خبری گفت: روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در قالب نفت گاز برق گازوئیل بنزین و سایر حامله‌های انرژی در کشور تولید می‌شود.

وی گفت: از این ۹ میلیون معادل بشکه نفت خام ۵ میلیون بشکه در قالب مصرف برق گاز گازوئیل و بنزین استفاده می‌شود و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به عنوان صادرات و متأسفانه ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی هدر می‌رود.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز با بیان اینکه اگر این ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام که هدر می‌رود ضرب در ۳۶۵ روز و ضربدر میانگین قیمت نفت کنیم سالانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود افزود: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۴۶ جدول ۱۰ دولت موظف است تا پایان برنامه هفتم توسعه موظف است معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام که هدر می‌رود را بچرخه برگرداند. مدیر انرژی و کربن شرکت گاز یاد آورشد: اگر بخواهیم این دو میلیون باشه معادل نفت خام که در روز انرژی هدر می‌رود را تبدیل به گاز طبیعی کنیم روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز یعنی معادل تولید ۸ فاز گاز عسلویه است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه تولید برگردد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ما می‌خواهیم تغییر پارادایم دهیم و از اول خط یعنی فشار بر افزایش تولید در آخر خط یعنی مدیریت مصرف تغییر دهیم گفت: ما در کشور ۲۱ هزار مشترک برای مرغداری‌ها داریم که ۵۸ هزار سالن مرغداری داریم ۳۳ درصد آنها در استان‌های شمالی یعنی مازندران گیلان و گلستان قرار دارند که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند و مصرف مرغداری‌ها در کشور ۲.۴ میلیارد متر مکعب گاز در سال است.

رجوی با بیان اینکه دمای آسایش واحد مرغداری ۴۲ درجه است گفت: متأسفانه در سالن‌ها بعد از اینکه دما افزایش پیدا می‌کند به خاطر افزایش سطح آمونیاک ناشی از فضله مرغ درهای مرغداری را باز می‌کنند تا اکسیژن جایگزین شود و این باعث می‌شود هم گاز هدر برود و هم مصرف دان مرغ افزایش پیدا کند.

به گفته رجبی اگر سنسور اکسیژن و دامپرهای تعویض هوا در مرغداری‌ها باشد به میزان زیادی هم در مصرف گاز و هم در مصرف دان مرغ صرفه‌جویی می‌شود.

به گفته این مقام مسئول سالانه ۶۵ میلیون تن آجر تولید می‌کنیم که ۷۰ درصد آن سنتی است و به مدت ۴ روز گاز را مصرف می‌کنند و در نهایت آجرهای پایین کوره ذوب می‌شود و آجرهای بالا خام می‌مانند.

مدیر انرژی و کربن شرکت گاز همچنین گفت: قیمت گاز در بورس انرژی هر متر مکعب ۱۷,۵۰۰ تومان است حالی که گازی که به خانه‌ها تحویل می‌دهیم هر متر مکعب ۲۰۰ تومان و گازی که به صنعت می‌دهیم حدود ۸ تا ۹ هزار تومان گازی که به پتروشیمی‌ها می‌دهیم ۵۰۰ تومان و در ورس انرژی هر متر مکعب ۱۷,۵۰۰ تومان قیمت گذاری می‌شود.

رجبی یاد آور شد: در گذشته اعلام می‌شد که یک هندوانه که ۲ لیتر آب دارد برای تولید آن ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و در واقع ۱۸۰ لیتر آب مجازی از طریق صادرات هندوانه از کشور خارج می‌شد اما در گلخانه‌ها برای صرفه‌جویی آب میزان گاز زیادی مصرف شد و حال حاضر گاز مجازی به عنوان صادرات فلفل و یا سایر محصولات گلخانه‌ای از کشور صادر می‌شود.

رجبی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی منتشر کردیم. این گواهی ناشی از تفاوت قیمت بین گاز ۶۹ تومانی تا گاز ۲۰۰ تومانی خانه‌ها تا گاز هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومانی در بورس انرژی صادر شده است.

وی در خاتمه اضافه کرد: عمده مشکلات ما مربوط به تحریم نیست بلکه مربوط به بی مدیریتی و عدم رعایت مصرف بهینه است.