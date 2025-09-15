افزایش ۲۰ میلیون متر مکعبی سوخت تا پایان برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع در پتروشیمی در آئین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی گفت: هم اکنون ما ۹۶ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی داریم، تا پایان برنامه هفتم باید به ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تن برسد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای برنامه هفتم توسعه ما ۵۰ میلیون متر مکعب در سال برای خوراک و ۶۰ میلیون متر مکعب برای سوخت مصرف کردیم، خاطر نشان کرد: در پایان برنامه هفتم توسعه باید این ارقام به ۸۰ میلیون متر مکعب برای خوراک و ۸۰ میلیون متر مکعب هم برای سوخت برسیم.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی تاکید کرد: بزرگترین چالش ما درصنعت پتروشیمی تأمین خوراک است به طوری که ۲۲ درصد ظرفیت پتروشیمی که ۱۸ میلیارد دلار نیز برای آن سرمایه گذاری شده خالی است و عمده دلیل نیز خوراک است.

خبر در حال تکمیل است....