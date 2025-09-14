افزایش ۱۳.۵ میلیون متر مکعبی ظرفیت گاز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در آئین امضای قرارداد طرح توسعه میدان گازی مدار گفت: قرارداد جاری توسعه میدان گازی مدار در استان بوشهر است میدان منحصر به فرد گازی با میعانات گازی مناسب به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

وی ادامه داد: ۲۰ حلقه چاه و تأسیسات جانبی حفاری می‌شود و سال جاری اجرا می‌شود و روزانه ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می‌شود که بتوانیم مستقیماً مصرف فولاد مبارکه سپاهان را به صورت بلند مدت تأمین کنیم که سود مضاعفی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: برای صنعت فولاد به دلیل توسعه پایدار و برای صنعت نفت به دلیل میادین گازی سود مضاعفی به همراه دارد.

وی افزود: این قرارداد با مشارکت شرکت اویک و فولاد مبارکه سپاهان و به کارفرمایی نفت مرکزی مجموعه شرکت ملی نفت ایران اجرایی خواهد شد.