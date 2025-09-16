به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فضای مجازی سراج استان آذربایجان شرقی با حضور روح الله رشیدی، جامعه‌شناس و عضو شورای شهر تبریز، و احمد بایبوردی، فعال زیست‌محیطی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی میزبان برنامه محاوره خواهد بود. این محفل تخصصی با محوریت بررسی ابعاد بحران دریاچه ارومیه، از زوایای سیاسی-اجتماعی تا زیست‌محیطی، برگزار می‌شود.

ابعاد چندوجهی یک بحران؛ از سیاست تا اکولوژی

دریاچه ارومیه، که روزگاری نمادی از شکوه و طراوت آذربایجان بود، امروز با بحرانی زیست‌محیطی، اجتماعی و حتی سیاسی روبروست. خشک شدن این پهنه آبی تنها یک فاجعه زیست‌محیطی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی بر معیشت مردم منطقه، مهاجرت، سلامت عمومی و حتی ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. برنامه “محاوره” با هدف واکاوی این مسائل، میزبان دیدگاه‌های کارشناسی و تجربی خواهد بود.

گفتگوی رسانه‌ای و کنشگری در فضای مجازی

این نشست تخصصی، فرصتی استثنایی برای فعالان رسانه‌ای و کنشگران فضای مجازی فراهم می‌کند تا با درک عمیق‌تر از چالش‌های پیش روی دریاچه ارومیه، نقش مؤثرتری در اطلاع‌رسانی، مطالبه‌گری و جلب مشارکت عمومی ایفا نمایند. حضور این عزیزان در کنار کارشناسان، بستری را برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملیاتی فراهم خواهد آورد.

مکان: دفتر سازمان فضای مجازی سراج در استان آذربایجان شرقی، خیابان ورزش، کوی بهارستان، کوچه مائده، پلاک ۶

از تمامی علاقه‌مندان، فعالان رسانه‌ای، کنشگران فضای مجازی و عموم شهروندان گرامی دعوت می‌شود تا با حضور در این برنامه، در گفتگو و اندیشه‌ورزی برای نجات دریاچه ارومیه مشارکت نمایند.