به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فضای مجازی سراج استان آذربایجان شرقی با حضور روح الله رشیدی، جامعهشناس و عضو شورای شهر تبریز، و احمد بایبوردی، فعال زیستمحیطی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی میزبان برنامه محاوره خواهد بود. این محفل تخصصی با محوریت بررسی ابعاد بحران دریاچه ارومیه، از زوایای سیاسی-اجتماعی تا زیستمحیطی، برگزار میشود.
این برنامه با حضور دو تن از کارشناسان برجسته، روح الله رشیدی، جامعهشناس و عضو شورای شهر تبریز و احمد بایبوردی فعال زیستمحیطی و عضو هیئت علمی، به بررسی تخصصی ابعاد مختلف بحران رو به زوال این نگین آبی آذربایجان خواهد پرداخت.
ابعاد چندوجهی یک بحران؛ از سیاست تا اکولوژی
دریاچه ارومیه، که روزگاری نمادی از شکوه و طراوت آذربایجان بود، امروز با بحرانی زیستمحیطی، اجتماعی و حتی سیاسی روبروست. خشک شدن این پهنه آبی تنها یک فاجعه زیستمحیطی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی بر معیشت مردم منطقه، مهاجرت، سلامت عمومی و حتی ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. برنامه “محاوره” با هدف واکاوی این مسائل، میزبان دیدگاههای کارشناسی و تجربی خواهد بود.
گفتگوی رسانهای و کنشگری در فضای مجازی
این نشست تخصصی، فرصتی استثنایی برای فعالان رسانهای و کنشگران فضای مجازی فراهم میکند تا با درک عمیقتر از چالشهای پیش روی دریاچه ارومیه، نقش مؤثرتری در اطلاعرسانی، مطالبهگری و جلب مشارکت عمومی ایفا نمایند. حضور این عزیزان در کنار کارشناسان، بستری را برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملیاتی فراهم خواهد آورد.
مکان: دفتر سازمان فضای مجازی سراج در استان آذربایجان شرقی، خیابان ورزش، کوی بهارستان، کوچه مائده، پلاک ۶
از تمامی علاقهمندان، فعالان رسانهای، کنشگران فضای مجازی و عموم شهروندان گرامی دعوت میشود تا با حضور در این برنامه، در گفتگو و اندیشهورزی برای نجات دریاچه ارومیه مشارکت نمایند.
نظر شما