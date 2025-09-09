به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیوند روز سه‌شنبه با بیان اینکه استفاده از آبیاری نوار تیپ موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب کشاورزی می‌شود، افزود: این روش علاوه بر کاهش تلفات و هدررفت آب، باعث افزایش یکنواختی توزیع آب، بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و کنترل بهتر علف‌های هرز می‌شود.

وی تصریح کرد: شهرستان آذرشهر به جهت قرار گرفتن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دلیل تنوع کشت سبزی و صیفی و نیاز بالای این محصولات به آب، از جمله مناطق مستعد برای توسعه روش‌های نوین آبیاری است و خوشبختانه استقبال کشاورزان از این طرح‌ها رو به افزایش است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر خاطرنشان کرد: حمایت‌های دولتی در قالب یارانه‌ها و تسهیلات بانکی، مشاوره‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی و آموزش بهره‌برداران نقش مهمی در توسعه این روش داشته و پیش‌بینی می‌شود سطح بیشتری از اراضی سبزی و صیفی شهرستان تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گیرد.