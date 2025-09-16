دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، امروز در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یکی از قدیمی ترین سازوکارهای همکاری منطقه‌ای در جهانِ در حال توسعه می‌باشد.

این همایش با نشست افتتاحیه و سخنرانی وزیر امور خارجه و دبیرکل اکو آغاز شد. سپس موضوعات و اولویت‌های سازمان در سه پنل تخصصی تحت عناوین " مواصلات ارتباطات و تعاملات درون منطقه‌ای در اکو"، اکو و فناوری‌های نوین و اکو" در سال ۲۰۳۵ تاب آورتر منسجم‌تر و مرتبط‌تر؟ " مورد بررسی صاحبنظران قرار می‌گیرد.

انتظار می‌رود توصیه‌های این همایش در فرایند تدوین چشم انداز ۲۰۳۵ اکو مدنظر قرار گیرد.

لازم به ذکر است که اولین همایش ملی ایران و اکو در اسفند ۱۳۹۰ در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید.

گفتنی است، سال جاری آخرین سال اجرای چشم انداز اکو ۲۰۲۵ می‌باشد و قرار است چشم انداز ۱۰ سال پیش روی سازمان توسط دولتهای عضو به زودی تدوین و در نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ در قزاقستان به تصویب برسد.

کشورهای عضو توافق نموده اند در تدوین چشم انداز جدید، نظرات کلیه ذی‌نفعان (از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی، زنان، جوانان…) شنیده و بکار گرفته شود. دومین "همایش ملی ایران و اکو" در همین راستا طراحی شده است.

لازم به ذکر است، پزشکیان رئیس جمهوری نیز در نشست سران اکو در تیرماه سال جاری در جمهوری آذربایجان چند حوزه کلیدی از حمله آزادسازی تجارت تسهیل ترانزیت گسترش صنعت گردشگری دیجیتال سازی بخش‌های مختلف اقتصاد همکاری در هوش مصنوعی و نیز ارتقای تاب آوری فردی و جمعی در منطقه اکو را به عنوان جهت گیریهای چشم انداز آتی اکو مطرح نمودند.

به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران کشورهای عضو توافق کردند در تدوین چشم انداز جدید نظرات کلیه ذینفعان از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی، زنان، جوانان و… شنیده و به کار گرفته شود.

دومین همایش ملی ایران و اکو به ابتکار معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با همین هدف برگزار می‌شود.



برای ایران به عنوان یکی از کشورهای محوری و بنیانگذار و نیز میزبان دبیرخانه سازمان، اکو کماکان یکی از حوزه‌های مهم تبلور دیپلماسی چندجانبه اقتصادی می‌باشد.

سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، و بویژه دیپلماسی اقتصادی، بسیار کلیدی است. از این منظر نیز، اکو ابزاری مهم برای ایران در پیشبرد روابط با همسایگان می‌باشد.