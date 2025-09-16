به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه، در سخنرانی خود در دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار شد، بر اهمیت دیپلماسی چندجانبه اقتصادی و نقش برجسته اکو در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی به سابقه همکاریهای ایران در این زمینه اشاره کرد و افزود: در اسفند ۱۳۹۰، اولین همایش ملی ایران و اکو با همکاری معاونت وقت اقتصادی وزارت امور خارجه در همین مرکز برگزار شد و اکنون، در آستانه تدوین چشمانداز ۲۰۳۵ اکو توسط کشورهای عضو، خوشحالیم که مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جزو اولین اندیشکدههایی است که به این موضوع مهم در سطح ملی میپردازد.
معاون وزیر امور خارجه ضمن قدردانی از حضور شرکتکنندگان در همایش اظهار امیدواری کرد که این نشست فرصتی مناسب برای گفتگوی سازنده و ارتقای همکاریهای منطقهای فراهم آورد.
