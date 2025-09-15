به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز در آئین افتتاحیه بیستودومین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان با اشاره به روابط دیرینه و برادرانه دو کشور مسلمان اظهار کرد: این نشست میتواند سرآغازی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری، بانکی، ترانزیتی، انرژی، کشاورزی و فرهنگی میان دو کشور باشد.
وی با قدردانی از مواضع حمایتی پاکستان در قبال جمهوری اسلامی ایران در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی بهویژه پس از تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، تأکید کرد: این حمایتها نشانهای از عمق روابط دوستانه دو ملت و نقش سازنده پاکستان در تحکیم مناسبات دو کشور است.
صادق با بیان اینکه توسعه روابط همهجانبه با پاکستان در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: خوشبختانه پس از وقفهای سهساله، امروز شاهد برگزاری این نشست مهم هستیم که میتواند به تحقق چشماندازهای مشترک کمک کند.
مبادلات تجاری ایران و پاکستان از مرز ۳ میلیارد دلار گذشت
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار تجارت دو کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسید که از این میزان، دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار سهم صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات پاکستان به ایران بوده است.
هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه
وی ادامه داد: در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، هدفگذاری تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری مورد توافق قرار گرفت که این تصمیم نشاندهنده اراده سیاسی دو طرف برای توسعه همکاریها است.
عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه پیشنهاد میکنیم تا طی سه ماه آینده، نقشه راه تحقق این هدف با همکاری طرفین تدوین و به امضای وزرای ذیربط برسد، افزود: تحقق این مسیر نیازمند تقویت روابط بانکی و ایجاد کانال مالی امن و مورد توافق دو کشور است.
راهاندازی قطار ماهانه اکو اسلامآباد - تهران - استانبول
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت همکاریهای حملونقلی، توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت پارکینگها در مرزهای «میرجاوه» و «تفتان» و احداث خطآهن در مسیر زاهدان - تفتان - کویته را از ضرورتهای مشترک دانست و تاکید کرد: همچنین راهاندازی خطوط کشتیرانی میان بنادر کراچی از جمله پورتقاسم و گوادر با بنادر چابهار و بندرعباس را از دیگر موضوعات مهم این حوزه است.
وی با اشاره به راهاندازی پرواز مستقیم تهران - اسلامآباد در ۱۸ شهریور، از لزوم افزایش مقاصد پروازی، گسترش همکاریهای فرودگاهی و توسعه تردد ناوگان هوایی در کریدورهای دو کشور خبر داد و از برنامهریزی برای راهاندازی قطار ماهانه اکو در مسیر اسلامآباد - تهران - استانبول به عنوان یکی از پروژههای راهبردی منطقهای در حوزه ریلی یاد کرد.
خط ۱۳۲ کیلوولتی پلان - جیوانی به بهرهبرداری رسید
صادق با اشاره به ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزه کشاورزی، بر آمادگی شرکتهای ایرانی برای صادرات محصولات ایران تأکید کرد، همچنین از بهرهبرداری رسمی خط ۱۳۲ کیلوولتی پلان - جیوانی خبر داد و گفت: اتصال شبکه فیبر نوری بین دو کشور و توسعه همکاریهای ارتباطی نیز از دیگر زمینههای همکاری است.
بازگشایی بازارچه مرزی پیشین - مند؛ اشتغال مرزنشینان تقویت میشود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش تعداد بازارچههای مرزی مشترک، از بازگشایی بازارچه پیشین - مند در هشتم شهریور ۱۴۰۴ به عنوان گامی مثبت در بهبود رفاه و اشتغال مرزنشینان یاد و ابراز امیدواری کرد بهزودی سایر بازارچهها نیز به بهرهبرداری برسند.
تشکیل کمیتههای فرهنگی، علمی و گردشگری مشترک
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، علمی و گردشگری دو کشور، خواستار تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک برای بهرهبرداری از این ظرفیتها شد و خاطرنشان کرد: امیدوارم با جمعبندی مذاکرات کارشناسی و امضای تفاهمنامه نهایی اجلاس، گامهای عملی و مؤثری برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان برداشته شود.
